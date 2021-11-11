Штраф до 170 тис. і конфіскація авто: в Україні заборонили "євробляхи"

Влада більше не збирається йти на поступки власникам нерозмитнених авто. Про пільгове розмитнення можна забути.

Із сьогоднішнього дня нерозмитнене авто в Україні – поза законом. 10 листопада було останнім днем, коли розмитнити "євробляху" можна було дешево за пільговим тарифом. Тепер власникам таких машин влада почне закручувати гайки.

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Розмитнення "євроблях" не стало масовим

За 180 днів пільгового періоду (з 15 травня до 10 листопада) українці легалізували 85 тис. авто на єврономерах і поповнили держбюджет на 3 млрд гривень. Таку статистику наводить Державна митна служба. Примітно, що пік активності власників "євроблях" припав на останні 10 днів. Названо й регіони-лідера за кількістю легалізованих авто:

Закарпатська митниця – 15 148 шт.

Київська митниця – 10 752 шт.

Одеська митниця – 9999 шт.

Івано-Франківська митниця – 5830 шт.

Чернівецька митниця – 5506 шт.

[ + – ] Власники "євроблях" поповнили бюджет на 3 млрд гривень Фото: Державна митна служба

Слід зазначити, що цього року активність власників авто на єврономерах не була високою. Для порівняння: у 2018-2019 роках українські номери отримали вдвічі більше машин – понад 140 тис.

Штрафи за нерозмитнене авто в Україні

Із 11 листопада правом пільгового розмитнення можуть скористатися лише учасники ООС – їм продовжили цю можливість до 8 лютого. Утім, навряд чи власники "євроблях" масово кинуться шукати знайомих військових, адже за пільговим тарифом один громадянин може розмитнити лише один автомобіль.

[ + – ] Власникам нерозмитнених авто загрожує штраф у розмірі від 8,5 до 170 тис. гривень Фото: Информатор

У владі дали зрозуміти, що більше потурань "євробляхерам" не буде. Про це прямо заявив голова парламентського комітету з питань фінансової, податкової та митної політики Данило Гетманцев:

"Більше жодних відстрочок/пільгових періодів не буде. Тепер — закон один для всіх. Прошу Національну поліцію вжити заходів щодо недопущення проїзду євроблях вулицями та дорогами нашої країни".

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Підтвердили наміри карати власників авто на єврономерах і в МВС. Поліція вже готується штрафувати порушників.

"На моїй пам'яті було 3 або 5 термінів для легалізації таких транспортних засобів. Поліція протягом цього часу не накладала штрафи. Тому із завтрашнього дня Нацполіція виконуватиме передбачені законом норми, у тому числі стягуватиме штрафи", — підкреслив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

Нагадаємо, що мінімальний штраф за нерозмитнене авто в Україні – 8500 гривень. Утім, у разі суттєвого перевищення термінів транзиту чи тимчасового ввезення авто на єврономерах ця сума може зрости до 170 тис. гривень, а ще можлива конфіскація транспортного засобу.

До речі, віднедавна в нашій країні конфіскації підлягають і автомобілі на українських номерах. Їх вилучають у злісних порушників ПДР.

Також Фокус раніше писав про наміри позбавляти прав за перевищення швидкості.