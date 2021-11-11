Штраф до 170 тис. і конфіскація авто: в Україні заборонили "євробляхи"
Влада більше не збирається йти на поступки власникам нерозмитнених авто. Про пільгове розмитнення можна забути.
Із сьогоднішнього дня нерозмитнене авто в Україні – поза законом. 10 листопада було останнім днем, коли розмитнити "євробляху" можна було дешево за пільговим тарифом. Тепер власникам таких машин влада почне закручувати гайки.
Розмитнення "євроблях" не стало масовим
За 180 днів пільгового періоду (з 15 травня до 10 листопада) українці легалізували 85 тис. авто на єврономерах і поповнили держбюджет на 3 млрд гривень. Таку статистику наводить Державна митна служба. Примітно, що пік активності власників "євроблях" припав на останні 10 днів. Названо й регіони-лідера за кількістю легалізованих авто:
- Закарпатська митниця – 15 148 шт.
- Київська митниця – 10 752 шт.
- Одеська митниця – 9999 шт.
- Івано-Франківська митниця – 5830 шт.
- Чернівецька митниця – 5506 шт.
Слід зазначити, що цього року активність власників авто на єврономерах не була високою. Для порівняння: у 2018-2019 роках українські номери отримали вдвічі більше машин – понад 140 тис.
Штрафи за нерозмитнене авто в Україні
Із 11 листопада правом пільгового розмитнення можуть скористатися лише учасники ООС – їм продовжили цю можливість до 8 лютого. Утім, навряд чи власники "євроблях" масово кинуться шукати знайомих військових, адже за пільговим тарифом один громадянин може розмитнити лише один автомобіль.
У владі дали зрозуміти, що більше потурань "євробляхерам" не буде. Про це прямо заявив голова парламентського комітету з питань фінансової, податкової та митної політики Данило Гетманцев:
"Більше жодних відстрочок/пільгових періодів не буде. Тепер — закон один для всіх. Прошу Національну поліцію вжити заходів щодо недопущення проїзду євроблях вулицями та дорогами нашої країни".Важливо
Підтвердили наміри карати власників авто на єврономерах і в МВС. Поліція вже готується штрафувати порушників.
"На моїй пам'яті було 3 або 5 термінів для легалізації таких транспортних засобів. Поліція протягом цього часу не накладала штрафи. Тому із завтрашнього дня Нацполіція виконуватиме передбачені законом норми, у тому числі стягуватиме штрафи", — підкреслив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.
Нагадаємо, що мінімальний штраф за нерозмитнене авто в Україні – 8500 гривень. Утім, у разі суттєвого перевищення термінів транзиту чи тимчасового ввезення авто на єврономерах ця сума може зрости до 170 тис. гривень, а ще можлива конфіскація транспортного засобу.
До речі, віднедавна в нашій країні конфіскації підлягають і автомобілі на українських номерах. Їх вилучають у злісних порушників ПДР.
Також Фокус раніше писав про наміри позбавляти прав за перевищення швидкості.