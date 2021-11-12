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На продажу выставлена уникальная коллекция редчайших суперкаров Lamborghini

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Lamborghini Veneno, Lamborghini Centenario, Lamborghini Sian, суперкары Lamborghini
Фото: Lamborghini | Lamborghini Veneno Roadster выпустили тиражом в 9 штук

Анонимный коллекционер собрал самые эксклюзивные Lamborghini современности. Они стоят миллионы евро.

В Германии распродают впечатляющую коллекцию Lamborghini. Новых покупателей ищут семь суперкаров общей стоимостью свыше 25 миллионов евро. Их владелец пожелал остаться неизвестным. Об этом сообщает сайт Luxcars.one.

Lamborghini Veneno, Lamborghini Centenario, Lamborghini Sian, суперкары Lamborghini
Lamborghini Veneno оценили в 7,9 млн. евро
Фото: Lamborghini

Самые эксклюзивные автомобили в коллекции – суперкары Lamborghini Veneno. Пять таких 750-сильных купе и 9 родстеров выпустили в 2013 году, чтобы отметить 50-летие Lamborghini. Тогда их оценили в 3 млн. евро, но сейчас купе продают за 7,9 млн. евро, а стоимость родстера не разглашается.

Lamborghini Veneno, Lamborghini Centenario, Lamborghini Sian, суперкары Lamborghini
Lamborghini Centenario стоит 1,79 млн. евро
Фото: Lamborghini

Также продаются два Lamborghini Centenario – таких авто существует только 20 и создали их к 100-летию со дня рождения Феруччо Ламборгини. Купе с 770-сильным V12 разгоняется до 100 км/ч за 2,8 с и развивает 350 км/ч. Один из суперкаров стоит 1,79 млн. евро, а цена другого не называется.

Lamborghini Veneno, Lamborghini Centenario, Lamborghini Sian, суперкары Lamborghini
Lamborghini Sian - первый гибрид в истории марки
Фото: Lamborghini

Lamborghini Sian выставили на продажу сразу три – два купе (ценой 2,79-2,89 млн. евро) и один родстер за 3,29 млн. евро. Lamborghini Sian – первый серийный гибрид итальянской марки и всего планируют собрать 63 819-сильных купе и 19 родстеров.

Lamborghini Veneno, Lamborghini Centenario, Lamborghini Sian, суперкары Lamborghini
Цена Lamborghini Sian Roadster - 3,29 млн. евро
Фото: Lamborghini

Все три Sian заказаны в Lamborghini, но еще пребывают в процессе постройки и их решили переуступить новому владельцу. Остальные автомобили – в новом состоянии и практически без пробега.

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