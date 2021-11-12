На продажу выставлена уникальная коллекция редчайших суперкаров Lamborghini

Анонимный коллекционер собрал самые эксклюзивные Lamborghini современности. Они стоят миллионы евро.

В Германии распродают впечатляющую коллекцию Lamborghini. Новых покупателей ищут семь суперкаров общей стоимостью свыше 25 миллионов евро. Их владелец пожелал остаться неизвестным. Об этом сообщает сайт Luxcars.one.

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[ + – ] Lamborghini Veneno оценили в 7,9 млн. евро Фото: Lamborghini

Самые эксклюзивные автомобили в коллекции – суперкары Lamborghini Veneno. Пять таких 750-сильных купе и 9 родстеров выпустили в 2013 году, чтобы отметить 50-летие Lamborghini. Тогда их оценили в 3 млн. евро, но сейчас купе продают за 7,9 млн. евро, а стоимость родстера не разглашается.

[ + – ] Lamborghini Centenario стоит 1,79 млн. евро Фото: Lamborghini

Также продаются два Lamborghini Centenario – таких авто существует только 20 и создали их к 100-летию со дня рождения Феруччо Ламборгини. Купе с 770-сильным V12 разгоняется до 100 км/ч за 2,8 с и развивает 350 км/ч. Один из суперкаров стоит 1,79 млн. евро, а цена другого не называется.

[ + – ] Lamborghini Sian - первый гибрид в истории марки Фото: Lamborghini

Lamborghini Sian выставили на продажу сразу три – два купе (ценой 2,79-2,89 млн. евро) и один родстер за 3,29 млн. евро. Lamborghini Sian – первый серийный гибрид итальянской марки и всего планируют собрать 63 819-сильных купе и 19 родстеров.

[ + – ] Цена Lamborghini Sian Roadster - 3,29 млн. евро Фото: Lamborghini

Все три Sian заказаны в Lamborghini, но еще пребывают в процессе постройки и их решили переуступить новому владельцу. Остальные автомобили – в новом состоянии и практически без пробега.

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