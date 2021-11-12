На продаж виставлено унікальну колекцію рідкісних суперкарів Lamborghini

Анонімний колекціонер зібрав найексклюзивніші Lamborghini сучасності. Вони коштують мільйони євро.

У Німеччині розпродують вражаючу колекцію Lamborghini. Нових покупців шукають сім суперкарів загальною вартістю понад 25 мільйонів євро. Їхній власник побажав залишитися невідомим. Про це повідомляє сайт Luxcars.one.

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[ + – ] Lamborghini Veneno оцінили у 7,9 млн євро Фото: Lamborghini

Найексклюзивніші автомобілі в колекції – суперкари Lamborghini Veneno. П'ять таких 750-сильних купе та 9 родстерів випустили у 2013 році, щоб відзначити 50-річчя Lamborghini. Тоді їх оцінили в 3 млн євро, але зараз купе продають за 7,9 млн євро, а вартість родстера не розголошується.

[ + – ] Lamborghini Centenario коштує 1,79 млн євро Фото: Lamborghini

Також продаються два Lamborghini Centenario – таких авто існує лише 20, і створили їх до 100-річчя від дня народження Ферруччо Ламборгіні. Купе з 770-сильним V12 розганяється до 100 км/год за 2,8 с і розвиває 350 км/год. Один із суперкарів коштує 1,79 млн євро, а ціна іншого не називається.

[ + – ] Lamborghini Sian – перший гібрид в історії марки Фото: Lamborghini

Lamborghini Sian виставили на продаж одразу три – два купе (ціною 2,79-2,89 млн євро) й один родстер за 3,29 млн євро. Lamborghini Sian – перший серійний гібрид італійської марки і всього планують зібрати 63 819-сильних купе та 19 родстерів.

[ + – ] Ціна Lamborghini Sian Roadster – 3,29 млн євро Фото: Lamborghini

Усі три Sian замовлені в Lamborghini, але ще перебувають у процесі створення, і їх вирішили переуступити новому власнику. Решта автомобілів – у новому стані та практично без пробігу.

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