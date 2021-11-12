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На продаж виставлено унікальну колекцію рідкісних суперкарів Lamborghini

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Lamborghini Veneno, Lamborghini Centenario, Lamborghini Sian, суперкари Lamborghini
Фото: Lamborghini | Lamborghini Veneno Roadster випустили тиражем у 9 штук

Анонімний колекціонер зібрав найексклюзивніші Lamborghini сучасності. Вони коштують мільйони євро.

У Німеччині розпродують вражаючу колекцію Lamborghini. Нових покупців шукають сім суперкарів загальною вартістю понад 25 мільйонів євро. Їхній власник побажав залишитися невідомим. Про це повідомляє сайт Luxcars.one.

Lamborghini Veneno, Lamborghini Centenario, Lamborghini Sian, суперкари Lamborghini
Lamborghini Veneno оцінили у 7,9 млн євро
Фото: Lamborghini

Найексклюзивніші автомобілі в колекції – суперкари Lamborghini Veneno. П'ять таких 750-сильних купе та 9 родстерів випустили у 2013 році, щоб відзначити 50-річчя Lamborghini. Тоді їх оцінили в 3 млн євро, але зараз купе продають за 7,9 млн євро, а вартість родстера не розголошується.

Lamborghini Veneno, Lamborghini Centenario, Lamborghini Sian, суперкари Lamborghini
Lamborghini Centenario коштує 1,79 млн євро
Фото: Lamborghini

Також продаються два Lamborghini Centenario – таких авто існує лише 20, і створили їх до 100-річчя від дня народження Ферруччо Ламборгіні. Купе з 770-сильним V12 розганяється до 100 км/год за 2,8 с і розвиває 350 км/год. Один із суперкарів коштує 1,79 млн євро, а ціна іншого не називається.

Lamborghini Veneno, Lamborghini Centenario, Lamborghini Sian, суперкари Lamborghini
Lamborghini Sian – перший гібрид в історії марки
Фото: Lamborghini

Lamborghini Sian виставили на продаж одразу три – два купе (ціною 2,79-2,89 млн євро) й один родстер за 3,29 млн євро. Lamborghini Sian – перший серійний гібрид італійської марки і всього планують зібрати 63 819-сильних купе та 19 родстерів.

Lamborghini Veneno, Lamborghini Centenario, Lamborghini Sian, суперкари Lamborghini
Ціна Lamborghini Sian Roadster – 3,29 млн євро
Фото: Lamborghini

Усі три Sian замовлені в Lamborghini, але ще перебувають у процесі створення, і їх вирішили переуступити новому власнику. Решта автомобілів – у новому стані та практично без пробігу.

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