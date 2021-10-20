Стару 30-річну трійку BMW продадуть з аукціону за ціною нового Porsche 911

BMW M3 Sport Evolution оснащений 238-сильним мотором і може розвинути 248 км/год. Пробіг купе — трохи більше 128 тис. км.

У США на онлайн-аукціон виставили стару трійку BMW E30 1990 року. Наразі найвища ставка за автомобіль — 140 тис. доларів, адже він дійсно рідкісний та унікальний. Про це повідомляє сайт Carscoops.

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[ + – ] Усього випустили лише 600 BMW M3 Sport Evolution Фото: BMW

Справа в тому, що продають заряджений BMW M3 E30, та ще й у фінальній лімітованій версії Sport Evolution. Усього випустили лише 600 шт. таких купе і зараз вони дуже цінуються колекціонерами.

Спорткар BMW M3 Sport Evolution оснащений 2,5-літровою бензиновою четвіркою потужністю 238 к. с. З 5-ступінчастою механічною КПП розгін до 100 км/год займає 6,4 с, а максимальна швидкість складає 248 км/год.

[ + – ] У салоні встановлені крісла Recaro Фото: BMW

Впізнається купе за розширеними крилами, накладками на порогах і задніх стійках кузова, а також оригінальною кришкою багажника з великим антикрилом. У салоні встановлені спортивні сидіння Recaro, а кермо і важіль КПП обшиті алькантарою.

[ + – ] 2,5-літровий двигун розвиває 238 к. с. Фото: BMW

Пробіг BMW M3 1990 року — 128 437 км. Автомобіль непогано зберігся — у нього рідна фарба і хороший стан обробки салону. До того ж, автомобіль нещодавно трохи оновили — встановили пружини підвіски від H & R Cup і вихлоп Stromung. У салоні з'явилися кондиціонер і сучасна аудіосистема Alpine із Bluetooth.

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