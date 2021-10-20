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Стару 30-річну трійку BMW продадуть з аукціону за ціною нового Porsche 911

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BMW M3 Sport Evolution, BMW M3 E30, BMW M3 1990, BMW E30
Фото: BMW | BMW M3 Sport Evolution розганяється до 248 км/год

BMW M3 Sport Evolution оснащений 238-сильним мотором і може розвинути 248 км/год. Пробіг купе — трохи більше 128 тис. км.

У США на онлайн-аукціон виставили стару трійку BMW E30 1990 року. Наразі найвища ставка за автомобіль — 140 тис. доларів, адже він дійсно рідкісний та унікальний. Про це повідомляє сайт Carscoops.

BMW M3 Sport Evolution, BMW M3 E30, BMW M3 1990, BMW E30
Усього випустили лише 600 BMW M3 Sport Evolution
Фото: BMW

Справа в тому, що продають заряджений BMW M3 E30, та ще й у фінальній лімітованій версії Sport Evolution. Усього випустили лише 600 шт. таких купе і зараз вони дуже цінуються колекціонерами.

Спорткар BMW M3 Sport Evolution оснащений 2,5-літровою бензиновою четвіркою потужністю 238 к. с. З 5-ступінчастою механічною КПП розгін до 100 км/год займає 6,4 с, а максимальна швидкість складає 248 км/год.

BMW M3 Sport Evolution, BMW M3 E30, BMW M3 1990, BMW E30
У салоні встановлені крісла Recaro
Фото: BMW

Впізнається купе за розширеними крилами, накладками на порогах і задніх стійках кузова, а також оригінальною кришкою багажника з великим антикрилом. У салоні встановлені спортивні сидіння Recaro, а кермо і важіль КПП обшиті алькантарою.

BMW M3 Sport Evolution, BMW M3 E30, BMW M3 1990, BMW E30
2,5-літровий двигун розвиває 238 к. с.
Фото: BMW

Пробіг BMW M3 1990 року — 128 437 км. Автомобіль непогано зберігся — у нього рідна фарба і хороший стан обробки салону. До того ж, автомобіль нещодавно трохи оновили — встановили пружини підвіски від H & R Cup і вихлоп Stromung. У салоні з'явилися кондиціонер і сучасна аудіосистема Alpine із Bluetooth.

Раніше Фокус розповідав, що в Німеччині на продаж виставили Москвич-407. Авто оцінили на рівні Skoda Fabia.