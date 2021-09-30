Старий 62-річний Москвич продають за ціною нової Skoda Fabia

Москвич-407 вважається раритетом, зокрема й у Німеччині, де такий ретро автомобіль у відмінному стані та з малим пробігом виставили на продаж.

У Берліні автосалон, який спеціалізується на ретро автомобілях, продає Москвич-407 1959 року. Бюджетну радянську модель оцінили досить дорого — в 17 490 евро. Оголошення про продаж виставили на сайті mobile.de.

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[ + – ] Автомобіль у відмінному стані та практично повністю оригінальний Фото: с сайта mobile.de

Така висока ціна Москвич-407 пояснюється станом автомобіля — він непогано зберігся, а після реставрації Москвич-407 виглядає як новий. Крім цього, його заявлений пробіг — всього 34 тис. км. До того ж, авто є раритетом у Німеччині і це також вплинуло на його вартість.

[ + – ] Кермо обшили натуральною шкірою Фото: с сайта mobile.de

В обробку салону автомобіля внесли мінімальні зміни — наприклад, обшили кермо натуральною шкірою. Але в іншому Москвич-407 оригінальний. Під його капотом — 1,3-літровий двигун потужністю 45 к. с., що працює в парі з 3-ступінчастою механічною КПП.

[ + – ] Пробіг авто — всього 34 тис. км Фото: с сайта mobile.de

Москвич-407 випускали з 1958 по 1963 роки й усього зібрали 359 980 авто. Свого часу модель експортували в низку країн — зокрема, і в НДР. Очевидно, так автомобіль і потрапив до Німеччини.

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