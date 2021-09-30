Старый 62-летний Москвич продают в Германии по цене новой Skoda Fabia

Москвич-407 считается раритетом, в том числе и в Германии, где такой ретро автомобиль в отличном состоянии и с малым пробегом выставили на продажу.

В Берлине автосалон, специализирующийся на ретро автомобилях, продает Москвич-407 1959 года. Бюджетную советскую модель оценили весьма дорого — в 17 490 евро. Объявление о продаже выставили на сайте mobile.de.

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[ + – ] Автомобиль в отличном состоянии и практически полностью оригинальный Фото: с сайта mobile.de

Столь высокая цена Москвич-407 объясняется состоянием автомобиля – он неплохо сохранился, а после реставрации Москвич-407 выглядит как новый. Кроме этого, его заявленный пробег – всего 34 тыс. км. К тому же, авто является раритетом в Германии и это также повлияло на ее стоимость.

[ + – ] Руль обшили натуральной кожей Фото: с сайта mobile.de

В отделку салона автомобиля внесли минимальные изменения – например, обшили руль натуральной кожей. Но в остальном Москвич-407 оригинальный. Под его капотом – 1,3-литровый двигатель мощностью 45 л. с., работающий в паре с 3-ступенчатой механической КПП.

[ + – ] Пробег авто - всего 34 тыс. км Фото: с сайта mobile.de

Москвич-407 выпускали с 1958 по 1963 годы и всего собрали 359 980 авто. В свое время модель экспортировали в ряд стран – в том числе, и в ГДР. Очевидно, таким образом автомобиль и попал в Германию.

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