Старую 30-летнюю тройку BMW продадут с аукциона по цене нового Porsche 911

BMW M3 Sport Evolution оснащен 238-сильным мотором и может развить 248 км/ч. Пробег купе – чуть больше 128 тыс. км.

В США на онлайн-аукцион выставили старую тройку BMW E30 1990 года. На данный момент самая высокая ставка за автомобиль – 140 тыс. долларов, ведь он действительно редкий и уникальный. Об этом сообщает сайт Carscoops.

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[ + – ] Всего выпустили лишь 600 BMW M3 Sport Evolution Фото: BMW

Дело в том, что продают заряженный BMW M3 E30, да еще и в финальной лимитированной версии Sport Evolution. Всего выпустили лишь 600 шт. таких купе и сейчас они очень ценятся коллекционерами.

Спорткар BMW M3 Sport Evolution оснащен 2,5-литровой бензиновой четверкой мощностью 238 л. с. С 5-ступенчатой механической КПП разгон до 100 км/ч занимает 6,4 с, а максимальная скорость составляет 248 км/ч.

[ + – ] В салоне установлены кресла Recaro Фото: BMW

Узнается купе по расширенным крыльям, накладкам на порогах и задних стойках кузова, а также оригинальной крышке багажника с большим антикрылом. В салоне установлены спортивные сиденья Recaro, а руль и рычаг КПП обшиты алькантарой.

[ + – ] 2,5-литровый двигатель развивает 238 л. с. Фото: BMW

Пробег BMW M3 1990 года – 128 437 км. Автомобиль неплохо сохранился – у него родная краска и хорошее состояние отделки салона. К тому же, автомобиль недавно немного обновили – установили пружины подвески от H&R Cup и выхлоп Stromung. В салоне появились кондиционер и современная аудиосистема Alpine с Bluetooth.

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