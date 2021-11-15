Рідкісне американське авто 40 років простояло в старому гаражі (відео)

Plymouth AAR Cuda — заряджена версія знаменитого масл-кара. Усього випущено лише 1 500 таких купе.

У США у старому гаражі знайшли раритетне купе Plymouth AAR Cuda 1970 року. Колекційний автомобіль не виїжджав на дороги майже 40 років. Про це повідомляє сайт Autoevolution.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

AAR Cuda — лімітована заряджена версія одного з найяскравіших американських масл-карів 70-х Plymouth Barracuda. По суті це дорожня версія гоночного автомобіля. Такі купе випускали лише в 1970 році й усього зібрали 1 500 авто.

[ + – ] Plymouth AAR Cuda оснащений 290-сильним V8 Фото: autoevolution.com

Під капотом Plymouth AAR Cuda ховається доопрацьований 5,6-літровий V8 потужністю 290 к. с. З 4-ступінчастою механічною КПП розгін до 100 км/год займав 5,8 секунд, а максимальна швидкість становила 220 км/год.

Важливо

Новий Suzuki SX4 2022 повністю розсекретили до прем'єри

Автомобіль отримав спортивну вихлопну систему, а також підвіску з більш жорсткими пружинами та передні дискові гальма. Впізнається AAR Cuda по склопластиковому капоту з повітрозабірником, задньому спойлеру й особливому забарвленню.

[ + – ] Автомобіль є дорожньою версією гоночної моделі Фото: autoevolution.com

Саме цей автомобіль мав лише трьох власників за півстоліття, причому нинішній власник придбав Plymouth AAR Cuda в далекому 1972 році. Перший час він активно експлуатував авто та перевзув його у широкі шини, проте напочатку 80-х поставив на прикол у гараж. Продати машину йому було шкода, але й підтримувати її у хорошому стані не вдалося.

[ + – ] Plymouth AAR Cuda – рідкісна колекційна модель

Тепер Plymouth AAR Cuda розпочинає нове життя. Масл-кар відреставрують та виставлять на продаж.

Раніше Фокус розповідав про знайдений в Україні ВАЗ-2101 перших років випуску в рідкісному кольорі. Автомобіль непогано зберігся.