Дефицитный товар: самую дорогую Toyota RAV4 2022 оценили почти в $100 тысяч

Топовый гибрид Toyota RAV4 Prime стоит 96 422 доллара, и это не шутка. Именно такую цену выставил один из дилеров марки.

В одном из американских автосалонов обнаружен самый дорогой кроссовер Toyota RAV4. На его стекле красуется ценник в 96 422 доллара и это абсолютный рекорд за всю историю модели. Об этом пишет сайт InsideEVs.

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Следует отметить, что речь идет про подзаряжаемый гибрид Toyota RAV4 Prime, который является самым дорогим в линейке. Этот 306-сильный кроссовер Toyota способен разогнаться до 100 км/ч за 6 с и проехать до 75 км в электрическом режиме.

[ + – ] Дилерская наценка составила 40 тыс. долларов Фото: Motor1.com

К тому же, комплектация Toyota RAV4 довольно богатая, а еще установлено допоборудования на 6800 долларов. Но даже с учетом этого кроссовер должен был стоить чуть больше $56 тыс.

Оказалось, что 40 тыс. долларов – это дилерская наценка. Именно из-за желания автосалона наживиться цена Toyota RAV4 выросла до уровня Porsche Cayenne и BMW X6.

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Столь высокая наценка объясняется дефицитом авто на рынке. Из-за нехватки микрочипов Toyota (и многие другие автопроизводители) вынуждены останавливать конвейеры, а потому машин не хватает. Дефицит авто ощущается уже и в Украине.

[ + – ] Кроссовер разгоняется за 6 с до 100 км/ч и может проехать 75 км на электротяге Фото: Toyota

Кстати, по этой же причине новый пикап Toyota Tundra в гибридной версии придется ждать полтора года – за ним выстроились очереди. Вообще, самые высокие дилерские наценки сейчас именно на гибриды и электрокары, ведь там используется больше микрочипов. Многие бензиновые модели не подорожали и есть в наличии.

Ранее Фокус рассказывал, что цены б/у авто в Украине вскоре вырастут. Причиной, снова-таки, является дефицит.