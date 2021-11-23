Дефіцитний товар: найдорожчу Toyota RAV4 2022 оцінили майже в $100 тисяч

Топовий гібрид Toyota RAV4 Prime коштує 96 422 долари, і це не жарт. Саме таку ціну виставив один із дилерів марки.

В одному з американських автосалонів виявлено найдорожчий кросовер Toyota RAV4. На його склі красується цінник у 96 422 долари, і це абсолютний рекорд за всю історію моделі. Про це пише сайт InsideEVs.

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Слід зазначити, що йдеться про гібрид Toyota RAV4 Prime, що підзаряджається, який є найдорожчим у лінійці. Цей 306-сильний кросовер Toyota здатний розігнатися до 100 км/год за 6 секунд і проїхати до 75 км в електричному режимі.

[ + – ] Дилерська націнка становила 40 тис. доларів Фото: Motor1.com

До того ж, комплектація Toyota RAV4 досить багата, а ще встановлено додаткове обладнання на 6800 доларів. Але навіть із огляду на це кросовер мав коштувати трохи більше $56 тис.

Виявилося, що 40 тисяч доларів – це дилерська націнка. Саме через бажання автосалону наживитися ціна Toyota RAV4 виросла до рівня Porsche Cayenne і BMW X6.

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Така висока націнка пояснюється дефіцитом авто на ринку. Через брак мікрочипів Toyota (і багато інших автовиробників) змушені зупиняти конвеєри, а тому машин не вистачає. Дефіцит авто відчувається вже і в Україні.

[ + – ] Кросовер розганяється за 6 с до 100 км/год і може проїхати 75 км на електротязі Фото: Toyota

До речі, з цієї ж причини новий пікап Toyota Tundra в гібридній версії доведеться чекати півтора року – за ним вишикувалися черги. Узагалі найвищі дилерські націнки зараз саме на гібриди та електрокари, адже там використовується більше мікрочипів. Багато бензинових моделей не подорожчали та є в наявності.

Раніше Фокус розповідав, що ціни вживаних авто в Україні незабаром зростуть. Причиною знову-таки є дефіцит.