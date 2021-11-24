Слепой мотоциклист впервые в мире получил водительские права (видео)

Незрячий байкер сможет ездить только в сопровождении штурмана-поводыря. Ему уже подарили кроссовый мотоцикл.

В Австралийском Брисбене впервые в мире выдали водительские права человеку с инвалидностью по зрению. Чесс Моллер-Нильсон слепой с рождения, но это не мешает ему водить мотоцикл. Об этом сообщает канал АВС News.

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Австралиец давно увлекается кроссовыми мотоциклами, однако легально он не мог управлять байком. Тем не менее, власти штата Квинсленд пошли на уступки незрячему мотоциклисту и выдали ему водительское удостоверение.

[ + – ] Слепой байкер передвигается по бездорожью в сопровождении штурмана Фото: ABC News

Впрочем, права у Чесса Моллера-Нильсона особенные и имеют ряд ограничений. В частности, он не может ездить на мотоцикле по дорогам общего пользования, а только по бездорожью на специально оборудованных площадках.

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Кроме того, в поездке байкера должен сопровождать штурман. Для Чеса эту роль выполняет его друг Джек Элкинс на другом мотоцикле – он инструктирует о направлении движения и препятствиях. Общение происходит посредством специальной системы связи с микрофоном и наушниками в шлеме.

[ + – ] Незрячему байкеру подарили мотоцикл и экипировку

Вдвоем австралийцы катаются в мотопарке Квинсленда. Местное байкерское сообщество уже подарило Чессу кроссовый мотоцикл и экипировку.

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