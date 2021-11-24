Слепой мотоциклист впервые в мире получил водительские права (видео)
Незрячий байкер сможет ездить только в сопровождении штурмана-поводыря. Ему уже подарили кроссовый мотоцикл.
В Австралийском Брисбене впервые в мире выдали водительские права человеку с инвалидностью по зрению. Чесс Моллер-Нильсон слепой с рождения, но это не мешает ему водить мотоцикл. Об этом сообщает канал АВС News.
Австралиец давно увлекается кроссовыми мотоциклами, однако легально он не мог управлять байком. Тем не менее, власти штата Квинсленд пошли на уступки незрячему мотоциклисту и выдали ему водительское удостоверение.
Впрочем, права у Чесса Моллера-Нильсона особенные и имеют ряд ограничений. В частности, он не может ездить на мотоцикле по дорогам общего пользования, а только по бездорожью на специально оборудованных площадках.Важно
Кроме того, в поездке байкера должен сопровождать штурман. Для Чеса эту роль выполняет его друг Джек Элкинс на другом мотоцикле – он инструктирует о направлении движения и препятствиях. Общение происходит посредством специальной системы связи с микрофоном и наушниками в шлеме.
Вдвоем австралийцы катаются в мотопарке Квинсленда. Местное байкерское сообщество уже подарило Чессу кроссовый мотоцикл и экипировку.
Ранее Фокус рассказывал об уникальных украинских вездеходах. Они покорили Северный полюс.