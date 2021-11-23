Арктический круиз: украинские вездеходы успешно покорили Северный полюс (фото)

Компактные вездеходы Sherp выпускают в Украине. Они уже зарекомендовали себя в Европе и Америке.

Вездеходы украинского производства Sherp продемонстрировали свои способности в суровых условиях Арктики. Они высадились на Северный полюс. Об этом сообщается на странице производителя Sherp в Facebook.

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Доставил Sherp на крайний север ледокол-лайнер Le Commandant Charcot французской компании Ponant. Она известна своими нестандартными круизами в самые отдаленные уголки нашей планеты.

[ + – ] Суровые условия Арктики не стали преградой для Sherp

Похоже, Sherp использовали для "покатушек" в снегу и льду. Полярная версия Sherp отличается наличием радара Furuno на крыше. В остальном, вездеход вполне стандартный.

Условия на Северном полюсе не стали преградой для Sherp, ведь украинский вездеход создан для самого экстремального бездорожья. Он способен плавать и преодолевать вертикальные преграды высотой до 50 см, а его клиренс – 600 мм. Не составляет труда и выбраться с воды на льдину.

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Небольшой 3,4-метровый вездеход Sherp оснащен 1,5-литровым 44-сильным дизелем и способен развить 45 км/ч на суше и 6 км/ч на воде. Выхлопные газы используются для подкачки колес.

[ + – ] Sherp доставили на специальном пассажирском ледоколе

Купить Sherp можно по цене в 100 тыс. долларов. Вездеход активно продают в Европе и Америке: один из них даже приобрел Канье Уэст. А для ГСЧС Украины создана специальная его версия "Богун" — уже закуплено несколько таких транспортных средств.

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