Арктичний круїз: українські всюдиходи успішно підкорили Північний полюс (фото)

Компактні всюдиходи Sherp випускають в Україні. Вони вже зарекомендували себе в Європі й Америці.

Всюдиходи українського виробництва Sherp продемонстрували свої здібності у суворих умовах Арктики. Вони висадились на Північний полюс. Про це повідомляється на сторінці виробника Sherp у Facebook.

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Доставив Sherp на крайню північ криголам-лайнер Le Commandant Charcot французької компанії Ponant. Вона відома своїми нестандартними круїзами в найвіддаленіші куточки нашої планети.

[ + – ] Суворі умови Арктики не стали перешкодою для Sherp

Схоже, Sherp використовували для "покатушок" у снігу та льоду. Полярна версія Sherp відрізняється наявністю радара Furuno на даху. В іншому, всюдихід цілком стандартний.

Умови на Північному полюсі не стали перешкодою для Sherp, адже український всюдихід створений для екстремального бездоріжжя. Він здатний плавати та долати вертикальні перешкоди висотою до 50 см, а його кліренс — 600 мм. Нескладно і вилізти з води на крижину.

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Невеликий 3,4-метровий всюдихід Sherp оснащений 1,5-літровим 44-сильним дизелем і здатний розвинути 45 км/год на суші та 6 км/год на воді. Вихлопні гази використовуються для підкачування коліс.

[ + – ] Sherp доставили на спеціальному пасажирському криголамі

Купити Sherp можна за ціною 100 тис. доларів. Всюдихід активно продають у Європі й Америці: один із них навіть придбав Каньє Вест. А для ДСНС України створено спеціальну його версію "Богун" — уже закуплено кілька таких транспортних засобів.

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