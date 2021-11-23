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Арктичний круїз: українські всюдиходи успішно підкорили Північний полюс (фото)

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Всюдихід Sherp, українські всюдиходи, Sherp, український всюдихід
Всюдиходи Sherp взяли участь у незвичайному полярному круїзі

Компактні всюдиходи Sherp випускають в Україні. Вони вже зарекомендували себе в Європі й Америці.

Всюдиходи українського виробництва Sherp продемонстрували свої здібності у суворих умовах Арктики. Вони висадились на Північний полюс. Про це повідомляється на сторінці виробника Sherp у Facebook.

Доставив Sherp на крайню північ криголам-лайнер Le Commandant Charcot французької компанії Ponant. Вона відома своїми нестандартними круїзами в найвіддаленіші куточки нашої планети.

Всюдихід Sherp, українські всюдиходи, Sherp, український всюдихід
Суворі умови Арктики не стали перешкодою для Sherp

Схоже, Sherp використовували для "покатушок" у снігу та льоду. Полярна версія Sherp відрізняється наявністю радара Furuno на даху. В іншому, всюдихід цілком стандартний.

Умови на Північному полюсі не стали перешкодою для Sherp, адже український всюдихід створений для екстремального бездоріжжя. Він здатний плавати та долати вертикальні перешкоди висотою до 50 см, а його кліренс — 600 мм. Нескладно і вилізти з води на крижину.

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Невеликий 3,4-метровий всюдихід Sherp оснащений 1,5-літровим 44-сильним дизелем і здатний розвинути 45 км/год на суші та 6 км/год на воді. Вихлопні гази використовуються для підкачування коліс.

Всюдихід Sherp, українські всюдиходи, Sherp, український всюдихід
Sherp доставили на спеціальному пасажирському криголамі

Купити Sherp можна за ціною 100 тис. доларів. Всюдихід активно продають у Європі й Америці: один із них навіть придбав Каньє Вест. А для ДСНС України створено спеціальну його версію "Богун" — уже закуплено кілька таких транспортних засобів.

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