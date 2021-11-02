Каньє Вест влаштував розпродаж свого автопарку

Репер вирішив продати одразу шість своїх автомобілів. Усі вони відносно нові та багато оснащені.

В американському штаті Вайомінг на аукціон Musser Bros виставили шість авто Каньє Веста. Знаменитий репер вирішив розпродати частину своїх машин. Про це повідомляє сайт Motor1.

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[ + – ] Ford Expedition XLT 2020 року Фото: Motor1.com

Більшість автомобілів не дуже старі, з невеликим пробігом. Усі вони зберігалися на ранчо Каньє Веста у Вайомінгу, але тепер репер збирається проводити більше часу в Лос-Анджелесі та купив там новий будинок, а тому машини йому не потрібні.

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Примітно, що всі виставлені на аукціон автомобілі – пікапи та позашляховики Ford у досить багатій комплектації. Найстарішій машині – п'ять років.

[ + – ] Ford F-150 Raptor 2019 року Фото: Motor1.com

З молотка підуть такі авто Каньє Веста:

Ford Expedition 2020 року – пробіг 10,7 тис. км, стартова ціна – $52 000

Ford Expedition XLT 2020 року – пробіг 4,5 тис. км, стартова ціна – $46 750

Ford F-150 Raptor 2018 року – пробіг 53 тис. км, стартова ціна – $47 015

Ford F-150 Raptor 2019 року – пробіг 56 тис. км, стартова ціна – $54 015

Ford F-250 2017 року – пробіг 130 тис. км, стартова ціна – $36 750

Ford F-350 2016 року – пробіг 127 тис. км, стартова ціна – $26 750

[ + – ] Ford F-350 2016 року Фото: Motor1.com

Слід зазначити, що автопарк Каньє Веста – великий і різноманітний. Репер володіє декількома Bugatti, Lamborghini і Rolls-Royce, а ще має Maybach, Tesla і Bentley Continental GT.

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