З комірчини — в елітний бункер. ЗМІ показали ймовірний новий будинок Каньє Веста за $57 млн

Ні Каньє, ні представники архітектурної фірми не відповіли на коментарі видання про угоду. Однак, фірма, яка придбала будинок, зареєстрована за тією ж адресою, що і компанії репера.

Американський репер Каньє Вест після розлучення з Кім Кардаш'ян обзавівся особняком у Малібу за $57,3 млн, повідомляє The New York Post.

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Триповерховий будинок площею 340 квадратних метрів на пляжі Пуерко був побудований у 2013 році на береговій лінії, зайнявши територію в пів гектара. Спроектував особняк знаменитий архітектор Тадао Андо. У будинку є великі скляні поворотні двері, що виходять на пляж, гараж, чотири спальні і п'ять ванних кімнат.

Будинок раніше належав колишньому хлопцю Ешлі Олсен Річарду Саксу. До нього особняк перебував у власності актриси озвучування Еді Боддікер і її чоловіка, композитора Майкла Боддікера.

[ + – ] Особняк спроектував архітектор Тадао Андо

З чуток, спочатку ця нерухомість коштувала $75 млн, і, незважаючи на знижку, вона все ще залишається рекордною за вартістю в цьому районі. Під час пандемії найдорожча з зареєстрованих угод тут становить $11,7 мільйонів доларів і була укладена в липні цього року. Що стосується купівлі особняка Вестом, то угода в Малібу була позабіржовою.

Нова ймовірна нерухомість артиста абсолютно не вразила його фанатів.

"Каньє живе в гаражі", "Йому подобається вид покинутої клініки", "Схоже на елітний бункер для культового лідера", — писали в соцмережах користувачі.

Журналісти видання не змогли самостійно підтвердити повідомлення про те, що репер є покупцем цієї нерухомості, а представники Веста та архітектурної компанії не відповіли на запити про коментарі. Однак, достеменно відомо, що зареєстрованим покупцем є компанія Shore Drive Holdings, зареєстрована за тією ж адресою, що і лінія одягу Каньє Yeezy, а також кілька інших фірм репера.

Вест, чий власний капітал оцінюється в $1,8 млрд, також він володіє ранчо у Вайомінгу і будинком у Чикаго, де він провів дитинство. До розриву артист і Кардаш'ян володіли резиденцією в Лос-Анджелесі в районі Гідден-Гілс, яка відійде колишній дружині музиканта при розлученні.

Як відомо, під час роботи над своїм останнім альбомом Donda Каньє жив у комірчині без вікон на стадіоні, щоб нічого не відволікало його від процесу.

Нагадаємо, нещодавно Каньє Вест подав документи на зміну імені. У нього є всі шанси стати Ye після тримісячного розгляду паперів.