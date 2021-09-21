Из каморки – в элитный бункер. СМИ показали предполагаемый новый дом Канье Уэста за $57 млн

Ни Канье, ни представители архитектурной фирмы не ответили на комментарии издания о сделке. Однако фирма, купившая дом, зарегистрирована по тому же адресу, что и компании рэпера.

Американский рэпер Канье Уэст после развода с Ким Кардашян обзавелся особняком в Малибу за $57,3 млн, сообщает The New York Post.

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Трехэтажный дом площадью 340 квадратных метров на пляже Пуэрко был построен в 2013 году на береговой линии, заняв территорию в полгектара. Спроектировал особняк знаменитый архитектор Тадао Андо. В доме есть большая стеклянная поворотная дверь, выходящая на пляж, гараж, четыре спальни и пять ванных комнат.

Дом ранее принадлежал бывшему парню Эшли Олсен Ричарду Саксу. До него особняк находился в собственности актрисы озвучивания Эди Боддикер и ее мужа, композитора Майкла Боддикера.

[ + – ] Особняк спроектировал архитектор Тадао Андо

По слухам, изначально эта недвижимость стоила $75 млн, и, несмотря на скидку, она все еще остается рекордной по стоимости в этом районе. Во время пандемии самая дорогая из зарегистрированных сделок здесь составила $11,7 миллиона долларов и была заключена в июле этого года. Что касается покупки особняка Уэстом, то сделка в Малибу была внебиржевой.

Новая предполагаемая недвижимость артиста совершенно не впечатлила его фанатов.

"Канье живет в гараже", "Ему нравится вид заброшенной клиники", "Похоже на элитный бункер для культового лидера", – писали в соцсетях пользователи.

Журналисты издания не смогли самостоятельно подтвердить сообщения о том, что рэпер является покупателем этой недвижимости, а представители Уэста и архитектурной компании не ответили на запросы о комментариях. Однако доподлинно известно, что зарегистрированным покупателем является компания Shore Drive Holdings, зарегистрированная по тому же адресу, что и линия одежды Канье Yeezy, а также несколько других фирм рэпера.

Уэст, чей собственный капитал оценивается в $1,8 млрд, также владеет ранчо в Вайоминге и домом в Чикаго, где он провел детство. До разрыва артист и Кардашьян владели резиденцией в Лос-Анджелесе в районе Хидден-Хиллз, которая отойдет бывшей жене музыканта при разводе.

Как известно, во время работы над своим последним альбомом Donda Канье жил в каморке без окон на стадионе, чтобы ничего не отвлекало его от процесса.

Напомним, недавно Канье Уэст подал документы на смену имени. У него есть все шансы стать Ye после трехмесячного рассмотрения бумаг.