Миллиардер Канье Уэст переселился в каморку без окон (фото)

После презентации 10-го студийного альбома 24 июля Канье Уэст решил доработать его, ради чего поселился на стадионе в атланте. Новая дата релиза – 6 августа.

44-летний американский рэпер Канье Уэст, который на прошлой неделе представил свой новый альбом Donda на вечеринке на стадионе Mercedes-Benz в Атланте, поселился там же, чтобы доделать пластинку, и показал поклонникам место своего временного обитания.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

На снимке, опубликованном музыкантом на его странице в Instagram, видна небольшая комнатка без окон, где стоит шкаф, чемодан, обувь и кровать. На стене висят электронные часы и телевизор. В целом, нынешнее жилье рэпера, состояние которого оценивается $1,8 млрд по версии журнала Forbes, выглядит более чем аскетично.

Фото: Канье Уэст/Instagram

Альбом, выход которого был запланирован еще 24 июля, еще не появился в потоковых сервисах, поскольку музыкант продолжает дорабатывать его. Так же он представил несколько последних пластинок, продолжая вносить изменения в них после объявления о выходе.

Кроме комнаты для рэпера, команда Уэста также организовала на стадионе студию и другие жилые помещения, в том числе и для шеф-повара, который готовит для Канье.

Уэст перенес релиз альбома на 6 августа. Представитель рэпера подтвердил Pitchfork новую дату релиза.

Тексты песен из нового альбома посвящены неудавшейся семейной жизни Уэста и его браку с Ким Кардашьян. Последняя, кстати, присутствовала на стадионе во время представления Donda вместе со всеми четырьмя детьми. Сам альбом носит имя покойной матери рэпера.

Пока Канье корпит над пластинкой, один из фанатов решил заработать на нем денег и выставил на продажу пакет с воздухом со стадиона, собранным во время презентации 10 альбома Уэста. Стартовая цена лота составляет $3330 США.