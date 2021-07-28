Мільярдер Каньє Вест переселився в комірчину без вікон (фото)

Після презентації 10-го студійного альбому 24 липня Каньє Вест вирішив доопрацювати його, заради чого оселився на стадіоні в Атланті. Нова дата релізу — 6 серпня.

44-річний американський репер Каньє Вест, який минулого тижня представив свій новий альбом Donda на вечірці на стадіоні Mercedes-Benz в Атланті, оселився там же, щоб доробити платівку, і показав шанувальникам місце свого тимчасового проживання.

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На знімку, опублікованому музикантом на його сторінці в Instagram, видно невелику кімнатку без вікон, де стоїть шафа, валіза, взуття та ліжко. На стіні висять електронний годинник і телевізор. У цілому, нинішнє житло репера, статки якого оцінюються $1,8 млрд за версією журналу Forbes, виглядає більш, ніж аскетично.

Фото: Канье Уэст/Instagram

Альбом, вихід якого був запланований ще 24 липня, досі з'явився в потокових сервісах, оскільки музикант продовжує допрацьовувати його. Також він представив кілька останніх платівок, продовжуючи вносити зміни в них після оголошення про вихід.

Крім кімнати для репера, команда Веста також організувала на стадіоні студію та інші житлові приміщення, зокрема й для шеф-кухаря, який готує для Каньє.

Вест переніс реліз альбому на 6 серпня. Представник репера підтвердив Pitchfork нову дату релізу.

Тексти пісень з нового альбому присвячені невдалому сімейному життю Веста та його шлюбу з Кім Кардаш'ян. Остання, до речі, була присутня на стадіоні під час представлення Donda разом з усіма чотирма дітьми. Сам альбом носить ім'я покійної матері репера.

Поки Каньє працює над платівкою, один із фанатів вирішив заробити на ньому грошей і виставив на продаж пакет із повітрям зі стадіону, зібраним під час презентації 10 альбому Веста. Стартова ціна лота становить $3 330.