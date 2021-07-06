ЗМІ назвали несподівану причину розлучення Кім Кардаш'ян і Каньє Веста

Вже майже колишня дружина Каньє Уеста нібито хотіла наслідувати приклад Джеймі Спірса і взяти під повний контроль його гроші, соцмережі та пересування.

У лютому цього року Кім Кардашʼян подала документи на розлучення зі своїм чоловіком Каньє Вестом після майже восьми років шлюбу. Причиною такого рішення вона назвала "непримиренні розбіжності".

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Пізніше світська левиця і зірка реаліті-шоу в численних інтервʼю заявляла, що втомилася жити з чоловіком, який не поділяє її інтереси, а також зізнавалася у мрії зустріти людину, яка зробить її по-справжньому щасливою.

Зі свого боку репер взагалі ніяк не став коментувати майбутнє розлучення, зібрав речі і зʼїхав з сімейного особняка в Калабасасі, вважаючи за краще спілкуватися з Кім через охоронців.

Пізніше друзі музиканта розповіли, що Кардашьян буквально знущалася над чоловіком і при найменшому зручному приводі намагалася його принизити, тому роки шлюбу були для нього нібито пеклом.

Однак тепер у ЗМІ зʼявилася інформація про те, що співак справді міг сам втекти від колишньої дружини, яка, за інформацією журналістів, подумувала оформити над ним опікунство і отримати повний контроль над грошима, соціальними мережами та переміщеннями чоловіка. Так само у 2008 році зі своєю дочкою Брітні вчинив її батько Джеймі Спірс.

Як відомо, у Уеста — біполярні розлади особистості, і на цій підставі Кардашʼян нібито і задумала реалізувати свій план. Приводом для таких підозр стали стосунки Кім з бізнес-менеджером сімʼї Спірс Лу Тейлор, яка фактично і влаштувала всю цю історію з опікою. У 2008-му. Відтоді її компанія Tri Star Entertainment отримала десятки тисяч доларів, зароблених Брітні. У 2019 батько співачки погодився платити мінімум $500 тисяч на рік плюс 5% комісійних. Крім того, Лу звинувачували у спробі отримати опіку над Ліндсі Лохан і Кортні Лав.

Про правдивість версії зі спробою Кім взяти під опіку Каньє може говорити і той факт, що влітку 2020 року після своїх просторікувань на мітингу у межах президентської кампанії Уест написав у Твіттері, що Кім і та її матір Кріс Дженнер пробували "замкнути його", а два лікаря намагалися прилетіти на його ранчо у Вайомінгу, щоб дістатися до нього і вколоти йому заспокійливе, а пізніше — примусово помістити в психіатричну клініку.

Після розставання з Кім Кардашʼян Каньє Уеста вже неодноразово бачили в компанії російської супермоделі Ірини Шейк. Як виявилося, вони знайомі багато років, і росіянка навіть знялася в кліпі репера, однак зараз їх відносинам приписують набагато тісніший характер, ніж проста дружба.