"Вона спокійна і товариська": стали відомі нові подробиці про роман Каньє Веста й Ірини Шейк

Про роман моделі та репера стало відомо нещодавно, але вони вже встигли з'їздити до Франції.

З'явилися нові подробиці про роман Каньє Веста і моделі Ірини Шейк. З нею він почав зустрічатися після того, як розійшовся зі своєю дружиною, зіркою телешоу Кім Кардашʼян. Про це пише USmagazine

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Вест вже назвав Ірину "спокійною і товариською" і зазначив, що ці якості в ній його й приваблюють. Інсайдер, близький до репера, розповів, що вони зустрічаються вже два місяці та планують ще одну подорож.

Раніше парочка вже побувала у Провансі, Франція. Там, у розкішному бутік-готелі Villa La Coste, вартість люксів у якому варіюється від 1 250 до 1 550 євро за ніч, вони відсвяткували день народження репера.

[ + – ] Ірина Шейк і Каньє Вест у Франції

Крім цього, інсайдер зазначив, що Каньє дуже подобається той факт, що Ірина є відомою та авторитетною особистістю у світі моди. "Він думає, що вони можуть бути дуже шикарною і впливовою парою", — заявило джерело.

"Каньє та Ірина зараз знаходяться у фазі медового місяця. Закоханість їх окрилює. Вони все більше пізнають одне одного, їм весело разом. Це поки несерйозно, але вони дуже подобаються одне одному. Вони ще не близькі до того, щоб познайомити одне одного зі своїми дітьми. Ще занадто рано для цього", — розповів ще один інсайдер.

Але зараз у них стосунки на відстані. 44-річний репер планує скоро знову зустрітися з 35-річною моделлю. Наразі Каньє знаходиться в Лос-Анджелесі, а Ірина — в Нью-Йорку. Переїжджати одне до одного вони не планують.

"Вони знали одне одного багато років і спілкувалися одне з одним на професійному ґрунті. Каньє почав залицятися до неї кілька тижнів тому. Він дуже наполегливий хлопець. Вони почали проводити час разом у Нью-Йорку ще до того, як вирушили до Франції святкувати його день народження", — повідомив інсайдер.

Каньє та Ірина знайомі ще з 2010 року, коли Шейк знімалася в кліпі Каньє на пісню Power, з'явившись там в образі ангела.

Утім, із Кім Ірина також знайома. Вони багато разів перетиналися на модних показах і світських раутах. Друзі Кім вже розповіли, що вона не проти нового роману свого колишнього чоловіка і симпатизує Шейк.

"Кім рада за Каньє. І вірить, що Ірина — ідеальна супутниця для нього", — зазначили в оточенні зірки телешоу.

Утім, Каньє не перший "зірковий" кавалер Ірини. У 2007 році вона зустрічалася з барабанщиком Linkin Park Робом Бурдоном. Ірина та Роб розлучилися в жовтні 2009 року і приховують причини свого розриву.

Ширилися чутки, що після її стосунків із Бурдоном у Шейк було побачення з колишнім президентом ФІФА Зеппом Блаттером. Хоча їхні стосунки так і не були підтверджені, за чутками, вони зустрічалися в 2009 році. Хоч Блаттер і на 50 років старше моделі.

[ + – ] Артур Салес та Ірина Шейк Фото: People

Приблизно в той же час, за чутками, Шейк зустрічалася з бразильцем манекенником Артуром Салесом, який, на відміну від Блаттера, був на шість років її молодше.

З 2010 року Шейк почала стосунки з відомим футболістом Кріштіану Роналду, які тривали більше чотирьох років. У січні 2015 року Роналду опублікував заяву, що підтверджує, що вони розлучилися.

[ + – ] Ірина Шейк і Кріштіану Роналду Фото: tmz

За непідтвердженими даними у Шейк також був короткостроковий роман з актором Двейном "Скелею" Джонсоном.

[ + – ] Ірина Шейк і Двейн Джонсон Фото: tmz

А в квітні 2015 року Ірина почала зустрічатися з актором Бредлі Купером. Всього через кілька місяців після знайомства з Купером модель переїхала в його будинок у Нью-Йорку, а в 2017 народила від нього дочку Леа. Пара не афішувала своє особисте життя, але старанно з'являлася разом на всіх світських раутах. Аж до розриву в 2020 році.

[ + – ] Ірина Шейк і Бредлі Купер з дочкою Фото: Wireimage

Після в Ірини був короткий зв'язок із Віто Шнабелем, арт-дилером, який прославився романом зі ще однією супермоделлю — Гайді Клум.