"Она спокойная и общительная": стали известны новые подробности о романе Канье Уэста и Ирины Шейк

О романе модели и рэпера стало известно недавно, но они уже успели съездить во Францию

Появились новые подробности о романе Канье Уэста и модели Ирины Шейк. С нею он начал встречаться после того, как разошелся со своей женой, звездой телешоу Ким Кардашьян. Об этом пишет USmagazine

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Уэст уже назвал Ирину "спокойной и общительной" и отметил, что эти качества в ней его и привлекают. Инсайдер, близкий к рэперу, рассказал, что они встречаются уже два месяца и планируют еще одно путешествие.

Ранее парочка уже побывала в Провансе, Франция. Там, в роскошном бутик-отеле Villa La Coste, стоимость люксов в котором варьируется от 1250 до 1550 евро за ночь, они отметили день рождения рэпера.

[ + – ] Ирина Шейк и Канье Уэст во Франции

Кроме этого, инсайдер отметил, что Канье очень нравится тот факт, что Ирина является известной и авторитетной личностью в мире моды. "Он думает, что они могут быть очень шикарной и влиятельной парой", — заявил источник.

"Канье и Ирина сейчас находятся в фазе медового месяца. Влюбленность их окрыляет. Они все больше узнают друг друга, им весело вместе. Это пока несерьезно, но они очень нравятся друг другу. Они еще не близки к тому, чтобы познакомить друг друга со своими детьми. Еще слишком рано для этого", — рассказал еще один инсайдер.

Но сейчас у них отношения на расстоянии. 44-летний рэпер планирует скоро вновь встретиться с 35-летней моделью. На данный момент Канье находится в Лос-Анджелесе, а Ирина — в Нью-Йорке. Переезжать друг к другу они не планируют.

"Они знали друг друга много лет и общались друг с другом на профессиональной почве. Канье начал ухаживать за ней несколько недель назад. Он очень настойчивый парень. Они стали проводить время вместе в Нью-Йорке еще до того, как отправились во Францию отмечать его день рождения", — сообщил инсайдер.

Канье и Ирина знакомы еще с 2010 года, когда Шейк снималась в клипе Канье на песню Power, появившись там в образе ангела.

Впрочем, с Ким Ирина также знакома. Они много раз пересекались на модных показах и светских раутах. Друзья Ким уже поведали, что она не против нового романа своего бывшего супруга и симпатизирует Шейк.

"Ким рада за Канье. И верит, что Ирина – идеальная спутница для него", — отметили в окружении звезды телешоу.

Впрочем, Канье не первый "звездный" кавалер Ирины. В 2007 году она встречалась с барабанщиком Linkin Park Робом Бурдоном. Ирина и Роб расстались в октябре 2009 года и скрывают причины своего разрыва.

Ходили слухи, что после ее отношений с Бурдоном у Шейк было свидание с бывшим президентом ФИФА Зеппом Блаттером. Хотя их отношения так и не были подтверждены, по слухам, они встречались в 2009 году. Хоть Блаттер и на 50 лет старше модели.

[ + – ] Артур Салес и Ирина Шейк Фото: People

Примерно в то же время, по слухам, Шейк встречалась с бразильцем манекенщиком Артуром Салесом, который, в отличие от Блаттера, был на шесть лет ее моложе.

С 2010 года Шейк начала отношения с известным футболистом Криштиану Роналду, которые продлились более четырех лет. В январе 2015 года Роналду опубликовал заявление, подтверждающее, что они расстались.

[ + – ] Ирина Шейк и Криштиану Роналду Фото: tmz

По неподтвержденным данным у Шейк также был краткосрочный роман с актером Дуэйном "Скалой" Джонсоном.

[ + – ] Ирина Шейк и Криштиану Роналду Фото: tmz

А в апреле 2015 года Ирина начала встречаться с актером Брэдли Купером. Всего через несколько месяцев после знакомства с Купером модель переехала в его таунхаус в Нью-Йорке, а в 2017 родила от него дочь Леа. Пара не афишировала свою личную жизнь, но исправно появлялась вместе на всех светских раутах. Вплоть до разрыва в 2020 году.

[ + – ] Ирина Шейк и Брэдли Купер с дочерью Фото: Wireimage

После у Ирины была короткая связь с Вито Шнабелем, арт-дилером, что прославился романом с еще одной супермоделью – Хайди Клум.