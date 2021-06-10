Комфортно разом: Каньє Уест відзначив день народження з Іриною Шейк на віллі у Франції (фото)

Пара разом відпочивала в готелі Villa La Coste, одна ніч в якому коштує від 1250 до 1550 євро.

35-річна російська супермодель Ірина Шейк і 44-річний репер Каньє Уест були помічені разом під час романтичної поїздки до Франції на день народження музиканта. Ексклюзивними кадрами поділилося видання Daily Mail.

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На знімках, отриманих таблоїдом, Ірина і Каньє сфотографовані в Провансі. Зараз пара разом проживає в розкішному бутік-готелі Villa La Coste, вартість люксів у якому варіюється від 1250 до 1550 євро за ніч.

[ + – ] Готель Villa La Coste, де відпочиває пара Фото: Соцсети

Супермодель і репер прогулювалися в день 44-річчя Уеста, тоді як вже майже колишня дружина Кім Кардашʼян писала йому ніжне привітання в Instagram, додавши дитячу фото Каньє і підкресливши, що все ще любить його.

На фотографіях видно, як пара насолоджується своєю відпусткою в оточенні гарної сільській місцевості, а батько чотирьох дітей навіть зупиняється, щоб зробити кілька знімків Ірини. Обидва посміхаються, і видно, що їм дуже комфортно один з одним. Ірина та Каньє разом сфотографувалися біля скульптури гігантського павука Луїзи Буржуа в Центрі мистецтв Château La Coste.

Спільним відпочинком музикант і модель підігріли чутки про можливий роман, про який в ЗМІ заговорили після того, як Уест зʼїхав від Кардашʼян, яка подала на розлучення в кінці лютого. Пара знайома ще з 2010 року, коли Ірина знімалася в кліпі Каньє на пісню Power, зʼявившись там в образі ангела.

Франція завжди була улюбленим місцем репера, який провів там багато часу зі своєю колишньою дружиною Кім. Вперше він відвіз її в Париж у 2012 році, коли вони почали зустрічатися. Кім, як відомо, сиділа в першому ряду на показі Каньє під час Тижня моди в Парижі у березні того ж року. Потім, у 2014 році, перед їх пишним весіллям у Флоренції Кім і Каньє влаштували екстравагантну передвесільну вечірку у Версальському палаці в Парижі.

У Ірини Шейк є 4-річна дочка Леа від американського актора і режисера Бредлі Купера, яку вони виховують разом, зберігши хороші стосунки після розставання. У Каньє і Кім — четверо дітей: 8-річна Норд, 5-річний Сейнт, 3-річна Чикаго і 2-річний Саам. Двох останніх парі народила сурогатна мати.

Нагадаємо, Ірина Шейк випустила свою першу капсульну колекцію взуття в колаборації з дизайнером Тамарою Меллон, яка є співзасновницею бренду розкішного взуття Jimmy Choo.