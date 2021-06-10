Комфортно вместе: Канье Уэст отметил день рождения с Ириной Шейк на вилле во Франции (фото)

Пара вместе отдыхала в отеле Villa La Coste, одна ночь в котором стоит от 1250 до 1550 евро.

35-летняя российская супермодель Ирина Шейк и 44-летний рэпер Канье Уэст были замечены вместе во время романтической поездки во Францию на день рождения музыканта. Эксклюзивными кадрами поделилось издание Daily Mail.

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На снимках, полученных таблоидом, Ирина и Канье сфотографированы в Провансе. В настоящее время пара вместе проживает в роскошном бутик-отеле Villa La Coste, стоимость люксов в котором варьируется от 1250 до 1550 евро за ночь.

[ + – ] Отель Villa La Coste, где отдыхает пара Фото: Соцсети

Супермодель и рэпер прогуливались в день 44-летия Уэста, в то время, как уже почти бывшая жена Ким Кардашьян писала ему нежное поздравление в Instagram, добавив детскую фото Канье и подчеркнув, что все еще любит его.

На фотографиях видно, как пара наслаждается своим отпуском в окружении красивой сельской местности, а отец четверых детей даже останавливается, чтобы сделать несколько снимков Ирины. Оба улыбаются, и видно, что им очень комфортно друг с другом. Ирина и Канье вместе сфотографировались возле скульптуры гигантского паука Луизы Буржуа в Центре искусств Château La Coste.

Совместным отдыхом музыкант и модель подогрели слухи о возможном романе, о котором в СМИ заговорили после того, как Уэст съехал от Кардашьян, которая подала на развод в конце февраля. Пара знакома еще с 2010 года, когда Ирина снималась в клипе Канье на песню Power, появившись там в образе ангела.

Франция всегда была излюбленным местом рэпера, который провел там много времени со своей бывшей женой Ким. Впервые он увез ее в Париж в 2012 году, когда они начали встречаться. Ким, как известно, сидела в первом ряду на показе Канье во время Недели моды в Париже в марте того же года. Затем, в 2014 году, перед их пышной свадьбой во Флоренции Ким и Канье устроили экстравагантную предсвадебную вечеринку в Версальском дворце в Париже.

У Ирины Шейк есть 4-летняя дочь Леа от американского актера и режиссера Брэдли Купера, которую они воспитывают вместе, сохранив хорошие отношения после расставания. У Канье и Ким – четверо детей: 8-летняя Норд, 5-летний Сейнт, 3-летняя Чикаго и 2-летний Саам. Двух последних паре родила суррогатная мать.

Напомним, Ирина Шейк выпустила свою первую капсульную коллекцию обуви в коллаборации с дизайнером Тамарой Меллон, которая является сооснователем бренда роскошной обуви Jimmy Choo.