Ирина Шейк и Брэдли Купер отправят маленькую дочь учить русский язык

Знаменитые родители решили сделать все, чтобы девочка не забывала о своих корнях.

35-летняя топ-модель из России Ирина Шейк и 46-летний голливудский актер и режиссер Брэдли Купер записали свою трехлетнюю дочь Лею на курсы русского языка в специализированную школу в Финансовом квартале Нью-Йорка, передает Page Six.

По четвергам девочка будет посещать занятия, на которых гарантируют полное "погружение в языковую и культурную среду". В школе подчеркивают, что опыт обучения станут увлекательным и интересным для всех заинтересованных в сохранении своего наследия и новой культуре.

Леа де Сен Шейк Купер появилась у пары 21 марта 2017-го, через два года после начала отношений актера и модели. Однако рождение дочери не смогло удержать их вместе. Ирина и Брэдли расстались, причем весьма спокойно и цивилизованно, договорившись о совместной опеке над дочерью. Правда, Куперу довелось переехать в Нью-Йорк, где живет девочка, поскольку это было одним из условий.

Его можно часто увидеть на улицах мегаполиса, прогуливающимся с девочкой.

Ирина Шейк также часто попадает с дочерью в объективы папарацци, демонстрируя стильные повседневные образы и становясь героиней таблоидов.

[ + – ] Ирина Шейк с дочерью Фото: Facebook/Ruslan Baginskiy

Напомним, несмотря на довольно зрелый как для модели возраст, Ирина продолжает активно сниматься, рекламируя белье, а то и вовсе без него. Так, недавно Шейк появилась на обложке мартовского номера Vogue Thailand. На одном из фото она позировала полностью обнаженной за огромным логотипом французского модного дома Chanel.

В октябре прошлого года Шейк уже снималась обнаженной для Vogue. Она позировала в саду резиденции Versace в Милане, прикрываясь лишь расписной плиткой.