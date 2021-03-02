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Ирина Шейк появилась на страницах Vogue Thailand без одежды (фото)

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Ирина Шейк, съемки, обложка журнала
Фото: Instagram/irinashayk | Ирина Шейк

Модель снялась и для обложки глянца, где позировала в нарядах и аксессуарах французского модного дома Chanel.

35-летняя российская топ-модель Ирина Шейк появилась на обложке мартовского номера Vogue Thailand. Издание опубликовало два варианта главной страницы на своей странице в Instagram.

Супермодель предстала с короткой стрижкой, позируя на одном фото в длинном черном струящемся платье от Chanel, а на втором – в белом боди с черным кантом и впечатляющем декольте от того же бренда. Образы дополнены украшениями Chanel.

Vogue Thailand, Ирина Шейк, Chanel
Топ-модель позирует в черном платье Chanel
Фото: Instagram/Vogue Thailand
Ирина Шейк, Chanel, Vogue Thailand
Ирина Шейк в белом боди и украшениях от Chanel
Фото: Instagram/Vogue Thailand

На самом деле поклонникам не стоит переживать по поводу того, что Ирина избавилась от роскошных волос. Такой образ – задумка модного парикмахера Якоба Роземберга, который спрятал волосы Шейк под парик.

Еще на одном фото Ирина позирует полностью обнаженной за огромным логотипом французского модного дома.

Ирина Шейк, Vogue Thailand, съемки
Ирина Шейк позировала обнаженной для Vogue Thailand
Фото: Instagram/Vogue Thailand

Модель работала с итальянскими fashion-фотографами Люкой и Алессандро Морелли. Они уже успели показать себя в сотрудничестве с такими известными изданиями как Harperʼs Bazaar, Paper, Interview и GQ.

Стилистом на съемках выступил Шарль Варен из Парижа, а за визаж отвечала Татьяна Макарова.

Главной идеей мартовского номера стал творческий прорыв. В первый месяц весны в продажу поступят 27 выпусков журнала на 21 языке. Все они будут посвящены творчеству, расскажут читателям об интересных личностях в мире моды и новых именах. На страницах появятся представители нового поколения звезд из разных стран не только в fashion-индустрии, но и в музыке, искусстве, кино.

В октябре прошлого года Шейк уже снималась обнаженной для Vogue. Она позировала в саду резиденции Versace в Милане, прикрываясь лишь расписной плиткой. Такой смелый кадр был выбран неслучайно: главной темой нового номера стало отношение к личному пространству во время эпидемии.