Ирина Шейк появилась на страницах Vogue Thailand без одежды (фото)

Модель снялась и для обложки глянца, где позировала в нарядах и аксессуарах французского модного дома Chanel.

35-летняя российская топ-модель Ирина Шейк появилась на обложке мартовского номера Vogue Thailand. Издание опубликовало два варианта главной страницы на своей странице в Instagram.

Супермодель предстала с короткой стрижкой, позируя на одном фото в длинном черном струящемся платье от Chanel, а на втором – в белом боди с черным кантом и впечатляющем декольте от того же бренда. Образы дополнены украшениями Chanel.

[ + – ] Топ-модель позирует в черном платье Chanel Фото: Instagram/Vogue Thailand

[ + – ] Ирина Шейк в белом боди и украшениях от Chanel Фото: Instagram/Vogue Thailand

На самом деле поклонникам не стоит переживать по поводу того, что Ирина избавилась от роскошных волос. Такой образ – задумка модного парикмахера Якоба Роземберга, который спрятал волосы Шейк под парик.

Еще на одном фото Ирина позирует полностью обнаженной за огромным логотипом французского модного дома.

[ + – ] Ирина Шейк позировала обнаженной для Vogue Thailand Фото: Instagram/Vogue Thailand

Модель работала с итальянскими fashion-фотографами Люкой и Алессандро Морелли. Они уже успели показать себя в сотрудничестве с такими известными изданиями как Harperʼs Bazaar, Paper, Interview и GQ.

Стилистом на съемках выступил Шарль Варен из Парижа, а за визаж отвечала Татьяна Макарова.

Главной идеей мартовского номера стал творческий прорыв. В первый месяц весны в продажу поступят 27 выпусков журнала на 21 языке. Все они будут посвящены творчеству, расскажут читателям об интересных личностях в мире моды и новых именах. На страницах появятся представители нового поколения звезд из разных стран не только в fashion-индустрии, но и в музыке, искусстве, кино.

В октябре прошлого года Шейк уже снималась обнаженной для Vogue. Она позировала в саду резиденции Versace в Милане, прикрываясь лишь расписной плиткой. Такой смелый кадр был выбран неслучайно: главной темой нового номера стало отношение к личному пространству во время эпидемии.