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Умер бывший глава Chanel Ари Копельман

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Фото: instagram.com/alkopelman/ | Ари Копельман

Ари Копельман работал в компании близко 20 лет. В 2004 году ушел в отставку, и его сменила бывший президент Банановой Республики Морин Шике.

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Умер бывший глава Chanel, американский бизнесмен и филантроп Ари Копельман. Такая информация появилась на биографической странице бизнесмена.

Сейчас известно, что его жизнь оборвалась сегодня, 8 октября, на 87-м году жизни. Сейчас причины смерти мужчины не известны. Известно, что у Копельмана остались двое детей — автора бестселлеров New York Times, актрису и создателя сериала "Странная мама на выходе", Джилл Каргман, которая замужем за американским бизнесменом Гарри Каргманом и Уилла Копельмана, который является частным консультантом по вопросам искусства и женат на редакторе Vogue Александра Михлер Копельманта. Кроме этого, у Копельмана осталось еще шестеро внуков.

Заметим, что Ари Копельман начинал работать в компании Procter & Gamble. После этого он более 20 лет отработал в рекламной фирме Doyle Dane Bernbach. Там он сотрудничал с такими компаниями, как Heinz Ketchup и Chanel. После успешных рекламных компаний, в Chanel заинтересовались специалистом и наняли его на пост президента и главного операционного директора.

В результате под руководством Копельмана Chanel начал зарабатывать миллиарды долларов. Предприниматель сделал упор на парфюмерию и помог выпустить арматы Coco, Coco Mademoiselle, Chance, Allure, Allure for Men, Cristalle, Egoiste и Egoiste Platinum.

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