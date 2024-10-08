Помер колишній голова Chanel Арі Копельман

Арі Копельман працював в компанії близько 20 років. У 2004 році пішов у відставку, і його змінила колишній президент Бананової Республіки Морін Шике.

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Помер колишній глава Chanel,американський бізнесмен і філантроп Арі Копельман. Така інформація з'явилася на біографічній сторінці бізнесмена.

Нині відомо, що його життя обірвалося сьогодні, 8 жовтня, на 87-му році життя. Нині причини смерті чоловіка не відомі. Відомом, що у Копельмана залишилися двоє дітей — автора бестселерів New York Times , актрису та творця серіалу " Дивна мама на виході" , Джилл Каргман, яка заміжня за американським бізнесменом Гаррі Каргманом та Вілла Копельмана, який є приватним консультантом з питань мистецтва та одружений на редакторці Vogue Александра Міхлер Копельманта. Крім цього, у Копельмана залишилося ще шестеро онуків.

Зауважимо, що Арі Копельман починав працювати в компанії Procter & Gamble. Після цього він понад 20 років відпрацював у рекламній фірмі Doyle Dane Bernbach. Там він співпрацював з такими компаніями, як Heinz Ketchup і Chanel. Після успішних рекламних компаній, у Chanel зацікавилися фахівцем і найняли його на пост президента і головного операційного директора.

В результаті під керівництвом Копельмана Chanel почав заробляти мільярди доларів. Підприємець наголосив на парфумерії і допоміг випустити армати Coco, Coco Mademoiselle, Chance, Allure, Allure for Men, Cristalle, Egoiste і Egoiste Platinum.

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