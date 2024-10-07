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Стиль життя

"У мене не було пульсу": Аль Пачіно зізнався, що переніс клінічну смерть (фото)

Аль Пачіно
Фото: Getty Images | Актор Аль Пачіно

Актор розповів, як ледь не помер. За словами Аль Пачіно, в той момент він не побачив нічого особливого.

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Знаменитий американський актор Аль Пачіно чотири роки тому пережив клінічну смерть, коли захворів на COVID-19. Медикам довелося боротися за його життя. Про це зірка "Обличчя зі шрамом" розповів в інтерв'ю журналу New York Times Magazine.

84-річний актор перебував у себе вдома, коли раптово відчув себе дуже погано. У нього зупинилося серце. "Я сидів у себе вдома, і мене не було... У мене не було пульсу. Через кілька хвилин вони були на місці — машина швидкої допомоги стояла перед моїм будинком. У мене у вітальні було приблизно шість парамедиків і двоє лікарів. На них були такі костюми, наче вони прилетіли з космосу або щось у цьому роді", — поділився зірка Голлівуду. Лауреат премії "Оскар" розповів, що знепритомнів після того, як повідомив медикам, що почувається "незвично погано". У нього була висока температура тіла і зневоднення організму.

За словами Пачіно, у свої останні хвилини він поставився до смерті не так, як думав. "Я не бачив білого світла або чогось ще. Там нічого немає. Але актори люблять повторювати: "Я одного разу помер". Але що це означає, коли нічого більше немає?", — сказав зірка "Хрещеного батька", зазначивши, що з віком він по-новому поглянув на смерть і тепер має намір прожити якомога довше заради свого маленького сина Романа від його коханої Нур Альфаллах.

Нур Альфаллах із сином від Аль Пачіно Романом Fullscreen
Кохана Аль Пачіно Нур Альфаллах із сином Романом
Фото: nooralfallah/instagram

Раніше, 6 жовтня, 84-річний Аль Пачіно розповів про однорічного сина. Спадкоємець знаменитості народився в червні 2023 року.