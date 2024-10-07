"У мене не було пульсу": Аль Пачіно зізнався, що переніс клінічну смерть (фото)

Актор розповів, як ледь не помер. За словами Аль Пачіно, в той момент він не побачив нічого особливого.

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Знаменитий американський актор Аль Пачіно чотири роки тому пережив клінічну смерть, коли захворів на COVID-19. Медикам довелося боротися за його життя. Про це зірка "Обличчя зі шрамом" розповів в інтерв'ю журналу New York Times Magazine.

84-річний актор перебував у себе вдома, коли раптово відчув себе дуже погано. У нього зупинилося серце. "Я сидів у себе вдома, і мене не було... У мене не було пульсу. Через кілька хвилин вони були на місці — машина швидкої допомоги стояла перед моїм будинком. У мене у вітальні було приблизно шість парамедиків і двоє лікарів. На них були такі костюми, наче вони прилетіли з космосу або щось у цьому роді", — поділився зірка Голлівуду. Лауреат премії "Оскар" розповів, що знепритомнів після того, як повідомив медикам, що почувається "незвично погано". У нього була висока температура тіла і зневоднення організму.

За словами Пачіно, у свої останні хвилини він поставився до смерті не так, як думав. "Я не бачив білого світла або чогось ще. Там нічого немає. Але актори люблять повторювати: "Я одного разу помер". Але що це означає, коли нічого більше немає?", — сказав зірка "Хрещеного батька", зазначивши, що з віком він по-новому поглянув на смерть і тепер має намір прожити якомога довше заради свого маленького сина Романа від його коханої Нур Альфаллах.

Кохана Аль Пачіно Нур Альфаллах із сином Романом Фото: nooralfallah/instagram

Раніше, 6 жовтня, 84-річний Аль Пачіно розповів про однорічного сина. Спадкоємець знаменитості народився в червні 2023 року.