"У меня не было пульса": Аль Пачино признался, что перенес клиническую смерть (фото)

Актер рассказал, как едва не умер. По словам Аль Пачино, в тот момент он не увидел ничего особенного.

Related video

Знаменитый американский актер Аль Пачино четыре года назад пережил клиническую смерть, когда заболел COVID-19. Медикам пришлось бороться за его жизнь. Об этом звезда "Лицо со шрамом" рассказал в интервью журналу New York Times Magazine.

84-летний актер находился у себя дома, когда внезапно почувствовал себя очень плохо. У него остановилось сердце. "Я сидел у себя дома, и меня не было… У меня не было пульса. Через несколько минут они были на месте — машина скорой помощи стояла перед моим домом. У меня в гостиной было около шести парамедиков и двое врачей. На них были такие костюмы, как будто они прилетели из космоса или что-то в этом роде", — поделился звезда Голливуда. Лауреат премии "Оскар" рассказал, что потерял сознание после того, как сообщил медикам, что чувствует себя "необычно плохо". У него была высокая температура тела и обезвоживание организма.

По словам Пачино, в свои последние минуты он отнесся к смерти не так, как думал. "Я не видел белого света или чего-то еще. Там ничего нет. Но актеры любят повторять: "Я однажды умер". Но что это значит, когда ничего больше нет?", — сказал звезда "Крестного отца", отметив, что с возрастом он по-новому взглянул на смерть и теперь намерен прожить как можно дольше ради своего маленького сына Романа от его возлюбленной Нур Альфаллах.

Возлюбленная Аль Пачино Нур Альфаллах с сыном Романом Фото: nooralfallah/instagram

Ранее, 6 октября, 84-летний Аль Пачино рассказал об годовалом сыне. Наследник знаменитости родился в июне 2023 года.