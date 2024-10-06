84-летний Аль Пачино рассказал об годовалом сыне

Самый маленький наследник знаменитости родился в июне 2023 года. Его мамой стала 30-летняя Нур Альфаллах.

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84-летний американский актер Аль Пачино рассказал о своем маленьком сыне. Об этом пишет New York Times.

Звезда фильма "Запах женщины" признался, что его годовалый сын Роман "учится новому". Малыш родился в июне 2023 года. Его мамой стала 30-летняя Нур Альфаллах.

Аль Пачино рассказал, что рождение Романа стало частью толчка для его решения написать мемуары "Sonny Boy", которые будут опубликованы на следующей неделе.

Нур Альфаллах и Аль Пачино Фото: Getty Images

В книге оскароносный актер написал отрывок, "размышляя" о своем маленьком мальчике.

"И это была кампания для меня, чтобы я остался еще немного, если это возможно", — добавил Пачино, который в 2020 году перенес почти смертельный приступ COVID-19.

Когда его спросили, было ли его решение снова стать отцом в 83 года потому, что он столкнулся лицом к лицу со смертью, актер был смущен.

"Ого, это было что-то. Я должен действительно подумать об этом. Я не знаю, возможно? Я даже этого не понимаю", — сказал он.

Нур Альфаллах с сыном Романом Фото: instagram.com/nooralfallah

В СМИ время от времени фигурируют слухи то о прекращении, то о возобновлении романа Нур Альфаллах и ее звездного возлюбленного.

Роман — четвертый ребенок Аль Пачино, у которого есть 34-летняя дочь Джулия от тренера по актерскому мастерству Джен Таррант и 23-летние близнецы (Антон и Оливия) от номинантки на премию "Эмми" Беверли Д'Анджело. Актер ни разу не был женат.

Напомним, Нур Альфаллах рассказала, какой из Аль Пачино отец.

Также Фокус писал о контракте Аль Пачино со съемок "Крестного отца".