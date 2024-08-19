Полумиллионный контракт Аль Пачино на съемки в "Крестном отце 2" ушел с молотка (фото)

Имя человека, купившего лот, не разглашается. Он заплатил за него $31 344.

Related video

Оригинальный контракт, который американский актер Аль Пачино подписал на свою культовую роль Майкла Корлеоне в "Крестном отце 2" Фрэнсиса Форда Копполы (1974), датированный 12 мая 1972 года, ушел с молотка за $31 344 сообщает TMZ. Торги провел американский аукционный дом RR Auction.

Согласно этому контракту, Аль Пачино полагалось $500 тысяч за возвращение к роли главаря мафии Майкла Корлеоне. Это была существенная прибавка по странению с $35 тысячами, которые актер получил за первый фильм. Документ был составлен составлен Chal Productions и Francis Ford Coppola Productions.

По контракту Аль Пачино также получил право на 10% от прибыли картины, что в конечном итоге принесло ему миллионы долларов. При бюджете в $13 миллионов гангстерская картина заработала Фильм заработал $48 миллионов в США и Канаде и практически столько же – по всему миру, войдя в историю классики Голливуда. Лента была номинирована на 11 премий "Оскар", завоевав шесть, и Ль Пачино получил заветную статуэтку.

Кто купил ценный лот, не сообщается. Имя покупателя держится в секрете.

Контракт Аль Пачино на съески во второй части "Крестного отца" Фото: rrauction.com

"Крестный отец 2" снят по мотивам одноименной серии книг итальянского писателя Марио Пьюзо и является продолжением истории, показанной в первой части, а также рассказывает о более ранних событиях.

В картине присутствует две сюжетных линии. Первая посвящена Майклу Корлеоне (Аль Пачино) а вторая — Вито Корлеоне (Роберт Де Ниро). Обе эти истории пересекаются между собой, показывая путь становления мафиозного сицилийского клана в криминальном мире.

Пьюзо начал писать сценарий для продолжения фильма еще в декабре 1971 года, до выхода первой части. Его первоначальное название было "Смерть Майкла Корлеоне".

"Крестный отец 2" считается одним из лучших приквелов за всю историю кино.

Трейлер фильма "Крестный отец"

Ранее Фокус писал, что папарацци впервые сфотографировали годовалого сына 84-летнего Аль Пачино.