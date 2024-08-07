Папарацци впервые сфотографировали годовалого сына 84-летнего Аль Пачино

Роман – самый младший из четырех детей Аль Пачино. Мать ребенка – светская львица и кинопродюсер Нур Альфаллах.

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Кинопродюсер Нур Альфаллах, которая встречается с 84-летним актером Аль Пачино и родила ему сына Романа 14 месяцев назад, была замечена с мальчиком на руках во время прогулки в Лос-Анджелесе, пишет Daily Mail. Папарацци впервые удалось сфотографировать лицо малыша, которого Нур скрывала от любопытных глаз.

Для выхода на улицу она надела черную майку и спортивные штаны, а сын был в белой майке и синих шортах. Аль Пачино рядом с ними не наблюдалось.

В прессе то и дело фигурируют слухи то о прекращении, то о возобновлении романа 30-летней Нур и ее возрастного возлюбленного. Когда в ноябре прошлого года журналисты поинтересовались у девушки, видит ли она себя замужем за отцом ее сына, та ответила, что она "не из тех, кто выходит замуж".

В свою очередь Аль Пачино после рождения Романа согласился выплачивать светской львице, родившейся в Кувейте и выросшей в Беверли-Хиллз, $30 тысяч в месяц в качестве алиментов на ребенка.

Нур сохраняет полную физическую опеку над сыном, но делит с актером юридическую. Согласно договору, Пачино будет ежегодно вносить $15 тысяч в фонд обучения в колледже для своего самого младшего ребенка. Мать показала малыша на камеру только раз. Нур снялась с сыном для арабского Vogue, назвав его лучшим подарком от Бога. Сколько она получила за эксклюзивные кадры, не сообщается.

Аль и Альфаллах, среди общих друзей которых есть оскароносный продюсер Брайан Грейзер, были в романтических отношениях еще в апреле 2022 года. Альфаллах неравнодушна к пожилым мужчинам. В 2017–2018 годах она встречалась с 81-летним фронтменом The Rolling Stones Миком Джаггером, а в 2018 году — с 62-летним инвестором-миллиардером Николасом Берггрюеном.

Роман — четвертый ребенок Пачино, у которого есть 34-летняя дочь Джулия от тренера по актерскому мастерству Джен Таррант и 23-летние близнецы (Антон и Оливия) от номинантки на премию "Эмми" Беверли Д'Анджело. Среди тех, с кем встречался актер, — Дайан Китон, Джилл Клейберг, Пенелопа Энн Миллер, Кэтлин Куинлан, Линдалл Хоббс и Люсила Сола. При этом Аль Пачино ни разу не был женат.

Ранее Фокус писал, что Аль Пачино анонсировал очень личную книгу мемуаров.