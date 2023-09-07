Аль Пачино и Нур Альфаллах расстались через три месяца после рождения сына

83-летний актер и его 29-летняя подружка начали встречаться в апреле прошлого года.

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Романтическая история отношений 83-летнего актера Аль Пачино и 29-летней Нур Алфаллах закончена. Пара рассталась через три месяца после рождения ребенка. А теперь Нур подала на физическую опеку, чтобы подготовить почву для алиментов. Об этом пишет The Blast.

Аль Пачино и Нур Алфаллах начали встречаться в апреле 2022 года. А 6 июня 2023 года у них родился сын Роман в больнице Cedar's Sinai в Лос-Анджелесе.

Главный герой фильма "Лицо со шрамом" — отец четверых детей от трех женщин. Но он никогда не был женат.

У Аль Пачино есть 22-летние близнецы Оливия Пачино и Антон Джеймс Пачино с Беверли Д'Анджело, и 33-летняя Джули Пачино от его связи с Яной Тэррант.

Теперь Нур Альфаллах подала на опеку над своим трехмесячным сыном Романом Алфаллах Пачино.

29-летняя Альфаллах подала юридические документы в Лос-Анджелесе с просьбой о полной физической опеке над младенцем, добавив, что она хочет, чтобы 83-летний актер имел право на "разумное посещение".

Нур Альфаллах Фото: nooralfallah/instagram

По последним данным, Нур Альфаллах заявила суду, что готова предоставить ветерану кинобизнеса совместную юридическую опеку над их маленьким сыном, что даст ему право голоса по вопросам, связанным с образованием, религией, медицинским лечением и многим другим.

В свою юридическую документацию Альфаллах включила документ под названием "добровольное заявление об отцовстве", который она и Пачино подписали через шесть дней после того, как у них родился сын.

Роман - сын Нур и Аль Пачино

Документ, подписанный сторонним свидетелем, признавал отцовство ребенка Пачино. Альфаллах в юридических документах заявила, что зачала ребенка в Калифорнии после "полового акта" с актером.

Нур Альфаллах в судебных документах требует, чтобы Пачино оплатил гонорары ее адвоката или любые другие расходы, связанные с делом.

По данным издания, в материалах суда не была указана конкретная сумма алиментов.

В юридических документах по делу говорится, что "суд может вынести постановление об алиментах на ребенка и назначить сумму без дальнейшего уведомления любой из сторон".

Ожидалось, что судья по делу укажет сумму, основанную на том, что Альфаллах запрашивает на предстоящих слушаниях. Не было никаких доказательств того, что Пачино был против какого-либо из запросов.

Акушер-гинеколог, которая принимала роды у Нур — Таис Алиабади из Беверли-Хиллз, которая помогла появится на свет ребенку Хлои Кардашьян в сериале "Идти в ногу с Кардашьян".

Напомним, ранее у Нур Альфаллах были романы с иконой группы Rolling Stones Миком Джаггером и миллиардером Николасом Берггруеном.

Нур Альфаллах и Мик Джаггер Фото: nooralfallah/instagram

В 2019 году ее видели с 93-летним Клинтом Иствудом, но она сказала, что они просто друзья. Годом ранее ее видели с 51-летним актером "Бесславных ублюдков" Элаем Ротом.

Инсайдеры заявили, что разница в возрасте для Нур "не проблема", добавив, что кувейтско-американская богатая наследница "в основном встречается с очень богатыми пожилыми мужчинами".

Нур Алфаллах родилась в Беверли-Хиллз и учился в Школе кино и телевидения Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, а затем сделала карьеру продюсера. Она старшая из четырех братьев и сестер.

Ее отец Фалах является президентом компании Q8 Capital Inc. Мать-американка Алана, судя по всему, домохозяйка. Нур в настоящее время работает вице-президентом Lynda Obst Productions в Sony.

До рождения Романа в июне обстоятельства беременности Нур были окружены тайной после того, как появились утверждения, что актер потребовал пренатальный тест ДНК после того, как отказался поверить, что еще может "оплодотворить кого-либо". Инсайдеры рассказывали, что на момент рождения Романа отношения их родителей уже закончились.

Напомним, недавно Нур опубликовала первое фото своего сына от Аль Пачино.