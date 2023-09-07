Аль Пачіно та Нур Альфаллах розлучилися через три місяці після народження сина

83-річний актор і його 29-річна подружка почали зустрічатися у квітні минулого року.

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Романтичну історію стосунків 83-річного актора Аль Пачіно та 29-річної Нур Алфаллах закінчено. Пара розлучилася через три місяці після народження дитини. А тепер Нур подала на фізичну опіку, щоб підготувати ґрунт для аліментів. Про це пише The Blast.

Аль Пачіно та Нур Алфаллах почали зустрічатися у квітні 2022 року. А 6 червня 2023 року в них народився син Роман у лікарні Cedar's Sinai в Лос-Анджелесі.

Головний герой фільму "Обличчя зі шрамом" — батько чотирьох дітей від трьох жінок. Але він ніколи не був одружений.

В Аль Пачіно є 22-річні близнюки Олівія Пачіно й Антон Джеймс Пачіно з Беверлі Д'Анджело та 33-річна Джулі Пачіно від його зв'язку з Яною Террант.

Тепер Нур Альфаллах подала на опіку над своїм тримісячним сином Романом Алфаллах Пачіно.

29-річна Альфаллах подала юридичні документи в Лос-Анджелесі з проханням про повну фізичну опіку над немовлям, додавши, що вона хоче, щоб 83-річний актор мав право на "розумне відвідування".

Нур Альфаллах Фото: nooralfallah/instagram

За останніми даними, Нур Альфаллах заявила суду, що готова надати ветерану кінобізнесу спільну юридичну опіку над їхнім маленьким сином, що дасть йому право голосу в питаннях, пов'язаних із освітою, релігією, медичним лікуванням і багато чим іншим.

У свою юридичну документацію Альфаллах включила документ під назвою "добровільна заява про батьківство", який вона та Пачіно підписали через шість днів після того, як у них народився син.

Роман — син Нур і Аль Пачіно

Документ, підписаний стороннім свідком, визнавав батьківство дитини Пачіно. Альфаллах у юридичних документах заявила, що зачала дитину в Каліфорнії після "статевого акту" з актором.

Нур Альфаллах у судових документах вимагає, щоб Пачіно оплатив гонорари її адвоката або будь-які інші витрати, пов'язані зі справою.

За даними видання, у матеріалах суду не було вказано конкретної суми аліментів.

У юридичних документах у справі йдеться про те, що "суд може винести ухвалу про аліменти на дитину та призначити суму без подальшого повідомлення будь-якій зі сторін".

Очікувалося, що суддя в справі вкаже суму, засновану на тому, яку Альфаллах попросить на майбутніх слуханнях. Не було жодних доказів того, що Пачіно був проти будь-якого із запитів.

Акушерка-гінекологиня, яка приймала пологи у Нур, — Таїс Аліабаді з Беверлі-Гіллз, яка допомогла з'явитися на світ дитині Хлої Кардаш'ян у серіалі "Йти в ногу з Кардаш'ян".

Нагадаємо, раніше у Нур Альфаллах були романи з іконою групи Rolling Stones Міком Джаггером і мільярдером Ніколасом Берггруеном.

Нур Альфаллах і Мік Джаггер Фото: nooralfallah/instagram

У 2019 році її бачили з 93-річним Клінтом Іствудом, але вона сказала, що вони просто друзі. Роком раніше її бачили з 51-річним актором "Безславних виродків" Елаєм Ротом.

Інсайдери заявили, що різниця у віці для Нур "не проблема", додавши, що кувейтсько-американська багата спадкоємиця "в основному зустрічається з дуже багатими літніми чоловіками".

Нур Алфаллах народилася в Беверлі-Гіллз і навчалася в Школі кіно й телебачення Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі, а потім зробила кар'єру продюсерки. Вона старша з чотирьох братів і сестер.

Її батько Фалах є президентом компанії Q8 Capital Inc. Мати-американка Алана, судячи з усього, домогосподарка. Нур нині працює віцепрезидентом Lynda Obst Productions у Sony.

До народження Романа в червні обставини вагітності Нур були оточені таємницею після того, як з'явилися твердження, що актор зажадав пренатальний тест ДНК після того, як відмовився повірити, що ще може "запліднити будь-кого". Інсайдери розповідали, що на момент народження Романа стосунки їхніх батьків уже закінчилися.

Нагадаємо, нещодавно Нур опублікувала перше фото свого сина від Аль Пачіно.