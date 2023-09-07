Аль Пачіно та Нур Альфаллах розлучилися через три місяці після народження сина
83-річний актор і його 29-річна подружка почали зустрічатися у квітні минулого року.
Романтичну історію стосунків 83-річного актора Аль Пачіно та 29-річної Нур Алфаллах закінчено. Пара розлучилася через три місяці після народження дитини. А тепер Нур подала на фізичну опіку, щоб підготувати ґрунт для аліментів. Про це пише The Blast.
Аль Пачіно та Нур Алфаллах почали зустрічатися у квітні 2022 року. А 6 червня 2023 року в них народився син Роман у лікарні Cedar's Sinai в Лос-Анджелесі.
Головний герой фільму "Обличчя зі шрамом" — батько чотирьох дітей від трьох жінок. Але він ніколи не був одружений.
В Аль Пачіно є 22-річні близнюки Олівія Пачіно й Антон Джеймс Пачіно з Беверлі Д'Анджело та 33-річна Джулі Пачіно від його зв'язку з Яною Террант.
Тепер Нур Альфаллах подала на опіку над своїм тримісячним сином Романом Алфаллах Пачіно.
29-річна Альфаллах подала юридичні документи в Лос-Анджелесі з проханням про повну фізичну опіку над немовлям, додавши, що вона хоче, щоб 83-річний актор мав право на "розумне відвідування".
За останніми даними, Нур Альфаллах заявила суду, що готова надати ветерану кінобізнесу спільну юридичну опіку над їхнім маленьким сином, що дасть йому право голосу в питаннях, пов'язаних із освітою, релігією, медичним лікуванням і багато чим іншим.
У свою юридичну документацію Альфаллах включила документ під назвою "добровільна заява про батьківство", який вона та Пачіно підписали через шість днів після того, як у них народився син.
Документ, підписаний стороннім свідком, визнавав батьківство дитини Пачіно. Альфаллах у юридичних документах заявила, що зачала дитину в Каліфорнії після "статевого акту" з актором.
Нур Альфаллах у судових документах вимагає, щоб Пачіно оплатив гонорари її адвоката або будь-які інші витрати, пов'язані зі справою.
За даними видання, у матеріалах суду не було вказано конкретної суми аліментів.
У юридичних документах у справі йдеться про те, що "суд може винести ухвалу про аліменти на дитину та призначити суму без подальшого повідомлення будь-якій зі сторін".
Очікувалося, що суддя в справі вкаже суму, засновану на тому, яку Альфаллах попросить на майбутніх слуханнях. Не було жодних доказів того, що Пачіно був проти будь-якого із запитів.
Акушерка-гінекологиня, яка приймала пологи у Нур, — Таїс Аліабаді з Беверлі-Гіллз, яка допомогла з'явитися на світ дитині Хлої Кардаш'ян у серіалі "Йти в ногу з Кардаш'ян".
Нагадаємо, раніше у Нур Альфаллах були романи з іконою групи Rolling Stones Міком Джаггером і мільярдером Ніколасом Берггруеном.
У 2019 році її бачили з 93-річним Клінтом Іствудом, але вона сказала, що вони просто друзі. Роком раніше її бачили з 51-річним актором "Безславних виродків" Елаєм Ротом.
Інсайдери заявили, що різниця у віці для Нур "не проблема", додавши, що кувейтсько-американська багата спадкоємиця "в основному зустрічається з дуже багатими літніми чоловіками".
Нур Алфаллах народилася в Беверлі-Гіллз і навчалася в Школі кіно й телебачення Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі, а потім зробила кар'єру продюсерки. Вона старша з чотирьох братів і сестер.
Її батько Фалах є президентом компанії Q8 Capital Inc. Мати-американка Алана, судячи з усього, домогосподарка. Нур нині працює віцепрезидентом Lynda Obst Productions у Sony.
До народження Романа в червні обставини вагітності Нур були оточені таємницею після того, як з'явилися твердження, що актор зажадав пренатальний тест ДНК після того, як відмовився повірити, що ще може "запліднити будь-кого". Інсайдери розповідали, що на момент народження Романа стосунки їхніх батьків уже закінчилися.
Нагадаємо, нещодавно Нур опублікувала перше фото свого сина від Аль Пачіно.