29-летняя девушка Аль Пачино родила первенца: имя и пол ребенка

По словам источников, у пары родился мальчик.

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Девушка Аль Пачино, 29-летняя Нур Альфаллах, недавно родила первого ребенка. Источники, близкие к паре, сообщили DailyMail, что пара в восторге от рождения сына.

Для 83-летнего Пачино это четвертый ребенок. По словам инсайдеров, мальчика назвали Роман Пачино.

Неизвестно, когда Альфаллах родила, однако новость о появлении ребенка появилась на следующий день после того, как пару видели за ужином в отеле Sunset Tower в Лос-Анджелесе. После этого звезду "Адвоката дьявола" и девушку сфотографировали в машине. Новоиспеченная мама была за рулем черного Land Rover, а Пачино ехал на пассажирском сидении. На заднем сиденье виднелся предмет, напоминающий детское автокресло, но не видно, было ли оно занято.

В мае представитель звезды "Крестного отца" подтвердил, что он ждет четвертого ребенка от 29-летней подруги Нур Альфаллах. У Пачино есть дочь Джули от отношений с Яной Таррантой, а также двое детей — 22-летние близнецы Антон и Оливия — от актрисы Беверли Д'Анджело.

Актер был "шокирован", узнав о интересном положении молодой возлюбленной. Инсайдер утверждает, что хотя у Пачино были оговорки, тест ДНК показал, что он действительно является отцом будущего ребенка.

Также Фокус писал, что известно о возлюбленной Аль Пачино.