Актер считал, что уже не может иметь детей по медицинским показаниям.

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83-летний американский актер Аль Пачино попросил свою беременную девушку сделать тест на отцовство. Об этом пишет TMZ.

Инсайдеры говорят, что звезда "Адвоката дьявола" был шокирован беременностью 29-летней подруги Нур Альфаллах и попросил подтвердить, что он отец ребенка.

83-летний голливудский актер собирается в четвертый раз стать отцом со своей возлюбленной, но это стало новостью, которую он не ожидал и не планировал.

Говорят, что актер был поражен этим заявлением, поскольку поначалу считал, что больше не может иметь детей. Сообщается, что у Пачино есть определенные медицинские проблемы, которые заставили его поверить, что Нур не может забеременеть.

Пара впервые вышла в свет вместе год назад, и сообщается, что Аль был в неведении о беременности Нур примерно два месяца назад.

Аль Пачино с Леди Гагой и Джаредом Лето Фото: Getty Images

Инсайдер утверждал, что хотя у Пачино были оговорки, тест ДНК показал, что он действительно является отцом будущего ребенка.

Актер не первый пожилой мужчина, с которым встречалась его девушка, Нур раньше связывали с Клинтом Иствудом и Миком Джаггером.

Близкий друг Аль Роберт Де Ниро также снова стал отцом. У 79-летнего актера и его подруги Тиффани Чэн родилась дочь.

Нур Альфаллах Фото: nooralfallah/instagram

Напомним, что известно о беременной возлюбленной Аль Пачино.

Также Фокус писал о реакции Роберта Де Ниро на предстоящее пополнение в семье Аль Пачино.