Актор вважав, що вже не може мати дітей через медичні показання.

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83-річний американський актор Аль Пачіно попросив свою вагітну дівчину зробити тест на батьківство. Про це пише TMZ.

Інсайдери кажуть, що зірка "Адвоката диявола" був шокований вагітністю 29-річної подруги Нур Альфаллах і попросив підтвердити, що він є батьком дитини

83-річний голлівудський актор збирається вчетверте стати батьком зі своєю коханою, але це стало новиною, якої він не очікував і не планував.

Кажуть, що актор був вражений цією заявою, оскільки спочатку вважав, що більше не може мати дітей. Повідомляється, що Пачіно має певні медичні проблеми, які змусили його повірити, що Нур не може завагітніти.

Пара вперше вийшла у світ разом рік тому, і повідомляється що Аль був у невіданні про вагітність Нур приблизно два місяці тому.

Аль Пачіно з Леді Гагою та Джаредом Лето Фото: Getty Images

Інсайдер стверджував, що хоча у Пачіно були застереження, тест ДНК показав, що він справді є батьком майбутньої дитини.

Актор не перший літній чоловік, з яким зустрічалася його дівчина, Нур раніше пов'язували з Клінтом Іствудом і Міком Джаггером.

Близький друг Аль Роберт Де Ніро також нещодавно знову став батьком. У 79-річного актора та його подруги Тіффані Чен народилася донька.

Нур Альфаллах Фото: nooralfallah/instagram

Нагадаємо, що відомо про вагітну кохану Аль Пачіно.

Також Фокус писав про реакцію Роберта Де Ніро на майбутнє поповнення в родині Аль Пачіно.