Роберт Де Ніро відреагував на новину про вагітність дівчини Аль Пачіно (відео)
83-річний Аль Пачіно чекає на четверту дитину від своєї 29-річної коханої.
79-річний американський актор Роберт Де Ніро відреагував на новину про те, що його колега по цеху, 83-річний Аль Пачіно вчетверте стане батьком.
У той час як новонароджена Джіа є сьомою дитиною для Де Ніро, спадкоємець Пачіно від 29-річної дівчини Нур Альфаллах стане для нього четвертим. Коли ведуча запитала актора, чи є в нього можливість привітати колегу, Де Ніро відповів: "Ще ні. Я щойно почув про це… [Але] добре для нього".
Щодо того, як він знову став батьком, то Де Ніро розповів, що це додало йому трохи пружності.
"Ну, це допомагає", — сказав він, зазначивши, що "я не займаюся важкою атлетикою, зізнаюся, але я намагаюся. Не те, щоб я не робив цього багато років тому, але я намагаюся з усіх сил".
Тим не менш, народження дитини — це "чудово", — поділився він. "Вона просто [ця] чарівна, маленька невинна істота. Просто неймовірно".
Буквально кілька тижнів тому зірка фільму "Стажер" оголосив, що йому народила сьому дитину його партнерка Тіффані Чен.
Нагадаємо, Роберт Де Ніро офіційно вивів у світ свою дівчину Тіффані Чен під час Каннського кінофестивалю-2023.
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