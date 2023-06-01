Отношения со старшими мужчинами и магистр кино: что известно о беременной девушке Аль Пачино
Молодая избранница актера носит его четвертого ребенка.
83-летний американский актер Аль Пачино в четвертый раз станет отцом. Его избранница младше звезды экрана итальянского происхождения на 54 года. Фокус рассказывает, что известно о беременной возлюбленной Аль Пачино.
Источники сообщили, что звезда "Крестного отца" тайно встречается с 29-летней Нур Альфаллах со времен пандемии коронавируса.
До их романа Пачино стал отцом троих детей: дочери Джули от Ян Тарранты, а также близнецов Антона и Оливии от актрисы Беверли Д'Анджело. Впрочем, Аль Пачино никогда не был женат.
Предыдущие отношения Нур
До начала романа с Пачино Альфаллах встречалась с Миком Джаггером, когда ему было 74 года, а ей 22.
"Наш возраст для меня не имел значения", — сказала она Hello! после ее разрыва с рокером Rolling Stones в 2018 году. "Сердце не знает, что оно видит, оно знает только то, что чувствует. Это были мои первые серьезные отношения, но это было для меня счастливое время".
В частности, ей приписывали роман с миллиардером Николасом Берггруэном, однако официально она этого не подтвердила.
Ее работа и учеба
Сообщается, что Альфаллах окончила Школу искусств кинематографии Университета Южной Калифорнии, прежде чем продолжить обучение в Калифорнийском университете Лос-Анджелеса.
В последнем она получила степень магистра кино и телевидения.
Ее семья
Отец Альфаллах, Фалах, родившийся в Кувейте, является основателем ThirtyOneCapital. У него четверо детей с женой Аланой, гражданкой США.
Альфаллах – старшая из сестер Софии и Реми, а также брата Насер. Братья и сестры выросли в Беверли-Хиллз.
После того, как Пачино и Альфаллах обнародовали свои отношения в апреле 2022 года, инсайдер рассказал, что она "в основном встречается с очень пожилыми богатыми мужчинами".
Напомним, Аль Пачино в четвертый раз станет отцом.
Также Фокус писал о первом общем появлении на публике Аль Пачино и его возлюбленной.