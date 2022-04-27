Аль Пачино отпраздновал день рождения с девушкой, которая годится ему в внучки

82-летняя звезда встречается с 28-летней Нур Альфаллах

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Легендарный актер Аль Пачино, сыгравший немало культовых ролей в кино, отпраздновал свой 82 день рождения в компании друзей и своей новой девушки: 28-летней Нур Альфаллах. Об этом пишет Daily Mail.

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Звезда фильмов "Крестный отец" и "Лицо со шрамом" отметил день рождения в итальянском ресторане Jones в Западном Голливуде.

[ + – ] Аль Пачино, Нур Альфаллах и Джейсон Момоа в ресторане Фото: Instagram prideofgypsies

Пара не скрывает и не афиширует свои отношения, но они вместе ходили на вечеринку Vanity Fair после церемонии "Оскар" 27 марта, где развлекались в компании звезд.

[ + – ] Аль Пачино, Нур Альфаллах и Тайка Вайтити на вечеринке Vanity Fair Фото: Getty Images

Ранее некий инсайдер рассказывал в интервью, что Аль Пачино и его юная подруга "не видят проблемы в значительной разнице в возрасте", не смотря на то, что актер старше отца Нур. И добавил, что Нур всегда встречается "с очень богатыми мужчинами в возрасте".

Сама девушка рассказывала, что она не обращает внимания на возраст. "Сердце не знает, что видит, оно знает только то, что чувствует", — заявляла она.

Нур выросла в Беверли-хиллз, училась в Школе кино и телевидения Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, прежде чем устроиться на работу кинопродюсером.

У нее есть трое братьев и сестер. Ее отец – родом из Кувейта, является президентом компании Q8 Capital Inc. и очень богат. Нур работает вице-президентом Lynda Obst Productions в Sony, а также, как сообщается, работает над двумя художественными фильмами с Obst.

В 2017 году она встречалась с фронтменом Rolling Stones Миком Джаггером, когда рокеру было 74 года, а ей всего 22.

[ + – ] Нур Альфаллах с Миком Джаггером Фото: nooralfallah/instagram

Также среди ее кавалеров был 91-летний на момент романа Клинт Иствуд, 60-летний миллиардер-филантроп Николас Берггрюен и 49-летняя звезда "Бесславных ублюдков" Элай Рот.

[ + – ] Нур Альфаллах с Николасом Берггрюеном Фото: nooralfallah/instagram

Самым юным среди ее бойфрендов был сын Майкла Джексона Принц, с которым они вместе ходили в частную школу Бакли в Калифорнии.

Аль Пачино никогда не был женат, но ему приписывают множество романов, от которых у него осталось трое детей: дочь Джули от преподавательницы актерского мастерства Яны Таррант и 21-летние близнецы Антон и Оливия от его отношений с актрисой Беверли Д'Анджело.

Последний серьезный роман Аль Пачино были с израильской актрисой Мейталь Дохан, они расстались, когда Мейтал было 40 лет, а Пачино 79.