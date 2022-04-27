Аль Пачіно відсвяткував день народження з дівчиною, яка годиться йому в онучки

82-річна зірка зустрічається з 28-річною Нур Альфаллах.

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Легендарний актор Аль Пачіно, який зіграв чимало культових ролей у кіно, відсвяткував свій 82 день народження в компанії друзів і своєї нової дівчини — 28-річної Нур Альфаллах. Про це пише Daily Mail.

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Зірка фільмів "Хрещений батько" й "Обличчя зі шрамом" відзначив день народження в італійському ресторані Jones у Західному Голлівуді.

[ + – ] Аль Пачіно, Нур Альфаллах і Джейсон Момоа в ресторані Фото: Instagram prideofgypsies

Пара не приховує та не афішує свої стосунки, але вони разом ходили на вечірку Vanity Fair після церемонії "Оскар" 27 березня, де розважалися в компанії зірок.

[ + – ] Аль Пачіно, Нур Альфаллах і Тайка Вайтіті на вечірці Vanity Fair Фото: Getty Images

Раніше якийсь інсайдер розповідав в інтерв'ю, що Аль Пачіно та його юна подруга "не бачать проблеми в значній різниці у віці", не дивлячись на те, що актор старший за батька Нур. І додав, що Нур завжди зустрічається "з дуже багатими чоловіками у віці".

Сама дівчина розповідала, що вона не зважає на вік. "Серце не знає, що бачить, воно знає лише те, що відчуває", — заявляла вона.

Нур виросла в Беверлі-Гіллз, навчалася в Школі кіно та телебачення Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі, перш ніж влаштуватися на роботу кінопродюсером.

Має трьох братів і сестер. Її батько — родом із Кувейту, є президентом компанії Q8 Capital Inc. і дуже багатий. Нур працює віцепрезиденткою Lynda Obst Productions у Sony, а також працює над двома художніми фільмами з Obst.

У 2017 році вона зустрічалася з фронтменом Rolling Stones Міком Джаггером, коли рокеру було 74 роки, а їй лише 22.

[ + – ] Нур Альфаллах із Міком Джаггером Фото: nooralfallah/instagram

Також серед її кавалерів був 91-річний на момент роману Клінт Іствуд, 60-річний мільярдер-філантроп Ніколас Бергруен і 49-річна зірка "Безславних виродків" Елай Рот.

[ + – ] Нур Альфаллах із Ніколасом Бергруеном Фото: nooralfallah/instagram

Наймолодшим серед її бойфрендів був син Майкла Джексона Принц, із яким вони разом ходили в приватну школу Баклі в Каліфорнії.

Аль Пачіно ніколи не був одружений, але йому приписують безліч романів, від яких у нього залишилося троє дітей: дочка Джулі від викладачки акторської майстерності Яни Таррант і 21-річні близнюки Антон і Олівія від його стосунків із акторкою Беверлі Д'Анджело.

Останній серйозний роман Аль Пачіно був із ізраїльською актрисою Мейталь Доган, вони розлучилися, коли Мейталь було 40 років, а Пачіно 79.