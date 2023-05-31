У Аль Пачино будет ребенок от девушки, которая младше его на 53 года

Актер никогда не был женат. И его нынешней девушке Нур Альфаллах 29 лет.

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Легендарный актер Аль Пачино, звезда фильмов "Крестный отец" и "Адвокат дьявола", снова станет отцом. Актеру в апреле исполнилось 83 года, а его девушке Нур Альфаллах – 29 лет. Об этом пишет TMZ.

Известно, что Нур сейчас на восьмом месяце беременности, так что малыш появится на свет уже совсем скоро.

Аль Пачино и Альфаллах состоят в романтических отношениях с апреля 2022 года. Новости о беременности Нур появились в том же месяце, когда давний коллега Пачино Роберт Де Ниро, 79 лет, стал отцом в седьмой раз. Дочь родила его подруга Тиффани Чен.

В последний раз Нур и Пачино видели в высококлассной закусочной E Baldi в Лос-Анджелесе.

Нур Альфаллах – не слишком публичная особа, но Аль Пачино не первый ее бойфренд в годах. Она происходи из богатой американо-кувейтской семьи. Нур родилась в Беверли-Хиллз и училась в Школе кино и телевидения Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, а позже начала карьеру продюсера.

Нур Альфаллах Фото: nooralfallah/instagram

"Она путешествует с богатыми друзьями и происходит из очень состоятельной семьи", — сообщил инсайдер и отметил, что огромная разница в возрасте не проблема для Нур, так как она "всегда встречается с богатыми пожилыми мужчинами".

Среди ее бойфрендов называют 51-летнего актера Эли Рота, звезду "Бесславных ублюдков", 93-летнюю кинолегенду Клинта Иствуда, икону Rolling Stones Мика Джаггера, которому на момент их романа было 74 года и немецкого миллиардера Николаса Берггрюена, которому тогда было 60 лет.

Нур Альфаллах и Николас Берггрюен Фото: nooralfallah/instagram

Нур Альфаллах и Мик Джаггер Фото: nooralfallah/instagram

Самым юным среди ее бойфрендов был сын Майкла Джексона Принц, с которым они вместе ходили в частную школу Бакли в Калифорнии.

Впервые Нур и Аль Пачино сфотографировали на вечеринке "Оскара" в 2022 году за одним столиком с режиссером и актером Тайкой Вайтити. Позже их видели вместе с Джейсоном Момоа.

Аль Пачино и Нур Альфаллах с Тайкой Вайтити на оскаровской вечеринке Фото: Getty Images

Известно, что Нур не была замужем официально, как и ее бойфренд. У Аль Пачино было множество романов с известными женщинами, которые актер не афишировал. Точно известно про его отношения с актрисами Дайан Китон и Мартой Келлер.

С 1988 года актер встречался с Джен Тэррант, преподавательницей актрского мастерства. В этих отношениях родилась дочь Джулия Мария. Пара вскоре распалась, но Аль Пачино искренне любит свою дочь и поддерживает ее в любых начинаниях.

Также серьезные отношения сложились у Аль Пачино с актрисой Беверли д’Анджело.

Беверли познакомилась с ним в 1996 году и начавшийся роман в итоге перерос в длительные отношения. Пара пробыла вместе семь лет, но они расстались вскоре после рождения близнецов: Оливии Роуз и Антона Джеймса. Беверли забеременела после процедуры ЭКО. И позже рассказывала, что решилась на процедуру, когда Аль Пачино признался, что хочет детей от нее.

Аль Пачино поддерживает хорошие отношения с бывшими девушками и общается со своими детьми. Беверли в интервью говорила, что хоть они и расстались, но сила их любви была "основой для разрешения любых конфликтов и создания новой истории".

После у Аль Пачино был роман с аргентинской актрисой Люсилой Сола. Ее дочь, Камила Морроне, была в отношениях с Леонардо ДиКаприо.

Напомним, ранее Фокус рассказывал о романе Нур Альфаллах и Аль Пачино, а также выяснил все, что известно о молодой подружке легендарного актера.