Аль Пачино пишет очень личную книгу мемуаров

Мемуары получили название "Сонни Бой" и в них актер рассказывает о своей шестидесятилетней карьере. Уроженец Гарлема из Нью-Йорка снялся в некоторых из самых знаковых фильмов ХХ века.

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В понедельник издательство Penguin Press объявило, что 8 октября они опубликуют первые мемуары Аль Пачино, подробно описывающие его невероятную жизнь и шестидесятилетнюю карьеру в шоу-бизнесе. 83-летняя легенда не только напишет откровенную книгу под названием "Сонни Бой: Мемуары", но и озвучит электронную книгу/аудиокнигу, которая потенциально может принести ему премию "Грэмми". Об этом пишет People.

Аль Пачино, полное имя которого Альфредо Джеймс (Аль) Пачино, от элитного статуса EGOT отделяет всего лишь "Грэмми" после получения двух премий "Тони", "Оскара" и двух премий "Эмми".

Обложка мемуаров Аль Пачино Фото: Penguin Press

"Я написал Sonny Boy, чтобы выразить то, что я видел и через что прошел в своей жизни. Это был невероятно личный и познавательный опыт — размышления об этом путешествии, о том, что актерское мастерство позволило мне сделать, и о мирах, которые оно мне открыло", — сказал Пачино журналу People в понедельник.

Аль Пачино прозвали "Сонни", когда он был бунтующим подростком и посещал Среднюю школу исполнительских искусств на Манхэттене, прославившуюся благодаря фильму Алана Паркера "Слава" 1980 года.

В конце концов Пачино научился актерскому мастерству у Ли Страсберга в Актерской студии (он остается сопрезидентом и по сей день) и начал появляться во внебродвейских пьесах.

Уроженец Гарлема из Нью-Йорка снялся в некоторых из самых знаковых фильмов, включая трилогию "Крестный отец", "Собачий полдень", "Лицо со шрамом", "Запах женщины", "Донни Браско", "Адвокат дьявола" и многих других.

Пачино также был удостоен награды Центра Кеннеди, премии Американского института кино за заслуги перед жанром и Национальной награды за заслуги перед искусством.

О Пачино ранее вышла 288-страничная биография авторства Лоуренса Гробеля еще в 2006 году.

Напомним, на церемонии "Оскар 2024" Аль Пачино объявлял победителя в номинации "Лучший фильм" и заставил организаторов напрячься, когда сообщил, что им стал "Оппенгеймер", еще не открыв конверт. Но в этой номинации победил "Оппенгеймер" Кристофера Нолана, так что конфуза не случилось.

Аль Пачино на "Оскаре 2024"

На личном фронте у 83-летнего актера также все в порядке. Его 30-летняя подруга Нур Альфаллах родила ему сына Романа в прошлом году. Малыш стал четвертым ребенком актера, который никогда не был женат.

Также Фокус писал о закулисье "Оскара 2024" и о вечеринках, которые оказались куда интересней для селебрити, чем чопорная церемония. Многие, как Леонардо Ди Каприо, и вовсе не явились на "Оскар", а сразу отправились веселиться.