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Стиль жизни

Подруга Аль Пачино впервые показала лицо их сына Романа (фото)

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Фото: Vogue | Нур Альфаллах с сыном Романом

Малыш родился в июне 2023 года. Его мама рассказала, что "благословенна" таким "подарком от Бога".

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Девушка Аль Пачино Нур Альфаллах призналась, что у нее диагностировали осложнения, которые угрожали жизни, когда она была беременна сыном Романом. Об этом пишет Vogue Arabia.

Перед тем, как родить ребенка в июне 2023 года, у 30-летней Нур был диагностирован синдром HELLP — редкое заболевание печени и свертываемости крови, которое иногда может приводить к судорогам.

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"Оглядываясь на это сейчас, я хотела бы больше наслаждаться своей беременностью", — призналась возлюбленная 83-летнего Аль Пачино.

В съемке для глянца женщина также впервые показала лицо четвертого ребенка американского актера. Они с малышом позировали в авто и в саду.

Нур Альфаллах с сыном Романом

Нур также рассказала об их с Пачино сыне, сказав: "Роман был величайшим даром от Бога, в тысячу раз лучше, чем я когда-либо думала, что он будет. Каждый день, когда я смотрю на него, я просто знаю, что я такая благословенная".

В частности, Альфаллах вспомнила встречу с актером после того, как они сидели рядом за ужином.

"Я думала, что это круто. Я подумала, вау, это Аль Пачино. Я училась в киношколе, поэтому не была глупой относительно того, кем он был. Он очень талантливый и уникальный человек", — призналась молодая мама.

Нур Альфаллах с сыном Романом

Кроме маленького Романа, у Пачино есть дочь Мария Джулия, двойняшки Антон Джеймс и Оливия Роуз. Актер никогда не был женат.

Об отношениях с Нур Альфаллах ходили слухи с 2022 года. После рождения их общего ребенка сообщалось о разрыве пары, однако они продолжают вместе выходить в свет.

Нур Альфаллах и Аль Пачино Fullscreen
Нур Альфаллах и Аль Пачино
Фото: Getty Images

Напомним, Нур Альфаллах заметили с бывшим бойфрендом.

Также Фокус писал о сумме алиментов, которые Аль Пачино будет платить своему четвертому ребенку.