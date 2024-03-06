Подруга Аль Пачіно вперше показала обличчя їхнього сина Романа (фото)

Малюк народився в червні 2023 року. Його мама розповіла, що "благословенна" таким "подарунком від Бога".

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Дівчина Аль Пачіно Нур Альфаллах зізналася, що в неї діагностували ускладнення, які загрожували життю, коли вона була вагітна сином Романом. Про це пише Vogue Arabia.

Перед тим, як народити дитину в червні 2023 року, у 30-річної Нур був діагностований синдром HELLP — рідкісне захворювання печінки та згортання крові, яке іноді може призводити до судом.

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"Озираючись на це зараз, я хотіла б більше насолоджуватися своєю вагітністю", — зізналася кохана 83-річного Аль Пачіно.

У зйомці для глянцю жінка також уперше показала обличчя четвертої дитини американського актора. Вони з малюком позували в авто та в саду.

Нур Альфаллах із сином Романом

Нур також розповіла про їхнього з Пачіно сина, сказавши: "Роман був найбільшим даром від Бога, у тисячу разів кращим, ніж я коли-небудь думала, що він буде. Кожен день, коли я дивлюся на нього, я просто знаю, що я така благословенна".

Зокрема, Альфаллах пригадала зустріч з актором після того, як вони сиділи поруч за вечерею.

"Я думала, що це круто. Я подумала, вау, це Аль Пачіно. Я навчалася в кіношколі, тож не була дурною щодо того, ким він був. Він дуже талановита й унікальна людина", — зізналася молода мама.

Нур Альфаллах із сином Романом

Окрім маленького Романа, у Пачіно є донька Марія Джулія, двійнята Антон Джеймс і Олівія Роуз. Актор ніколи не був одружений.

Про стосунки з Нур Альфаллах ходили чутки з 2022 року. Після народження їхньої спільної дитини повідомлялося про розрив пари, проте вони продовжують разом виходити у світ.

Нур Альфаллах та Аль Пачіно Фото: Getty Images

Нагадаємо, Нур Альфаллах помітили з колишнім бойфрендом.

Також Фокус писав про суму аліментів, які Аль Пачіно платитиме своїй четвертій дитині.