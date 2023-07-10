Шакира, Аль Пачино и Райан Гослинг: звезды, которые никогда не были в браке

Хоть множество селебрити и живут в браке долгие годы, но многие из них не спешат к алтарю.

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В Голливуде много звезд, которые создали крепкие семьи и являются примером идеальной семьи. Но есть немало селебрити, которые никогда не были в браке. И кое-кто из них даже объяснил почему. Об этом пишет BuzzFeed.

Интересно, но многие звезды не отрицают долгие отношения, они годами живут вместе со своими вторыми половинками и так и не собираются официально оформлять свои отношения.

Дайан Китон

Звезда фильмов "Крестный отец" и "Клуб первых жен" никогда не была замужем и воспитывает двоих приемных детей.

Дайан Китон Фото: Getty Images

Она призналась ведущей телешоу Кэти Куорик : "Я думаю, что причина, по которой я так и не вышла замуж, заключается в том, что мне пришлось бы часто идти на компромисс".

Ева Мендес и Райан Гослинг

Ева Мендес с 2011 года в отношениях с Райаном Гослингом. Пара воспитывает двоих дочерей. Но выходить замуж звезда фильма "Двойной форсаж" не спешит. Она говорила в интервью, что не против брака. Но замуж не выходит, потому что не считает, что должна это делать только потому что общество считает, что брак – это правильно.

Ева Мендес и Райан Гослинг Фото: Getty Images

"Я действительно думаю, что это очень сексуально быть с кем-то в возрасте 50 или 60 лет и говорить: "Это мой парень". Но я думаю, что муж и жена — очень несексуальные слова", — признавалась актриса.

Райан Гослинг, к слову, тоже не был женат. Но встречался с Сандрой Буллок и Рэйчел Макадамс.

Леонардо ДиКаприо

Лео встречался с огромным количеством моделей и знаменитостей. Причем его любовные приключения даже стали голливудской легендой, потому что он якобы расстается с девушками, прежде, или когда им исполняется 25 лет.

Леонардо ДиКаприо Фото: Getty Images

И он никогда не был женат. "Правда в том, что вы не можете предсказать брак. Вы не можете его спланировать. Это просто произойдет, когда это произойдет", — говорил Леонардо в интервью.

Джон Кьюсак

Журнал Elle попросил его сказать, почему он никогда не был женат, в пяти словах, и Кьюсак сказал: "Я могу сделать это в семи: "Общество не будет диктовать мне, что делать".

Джон Кьюсак

Также он отмечал, что не считает себя семейным человеком.

Шакира

Сейчас певица переживает болезненное расставание с футболистом Жераром Пике, с которым познакомилась с 2010 года на ЧМ, который проходил в ЮАР. У пары родились двое сыновей.

Шакира и Жерар Пике с детьми Фото: Getty Images

Но когда певицу спрашивали о свадьбе, она говорила: "Честно говоря, брак пугает меня до чертиков. Я не хочу, чтобы он видел во мне жену. Я бы предпочел, чтобы он видел во мне свою девушку".

Вайнона Райдер

Хоть Вайнона Райдер никогда не была замужем, ее имя красовалось на плече Джонни Деппа. Среди ее бойфрендов был Мэтт Деймон. С 2011 года она встречается с модельером Скоттом Маккинлеем Ханом.

Вайнона Райдер Фото: Marc Jacobs/Instagram

Когда ее спрашивали, почему она так и не вышла замуж, актриса говорила, что предпочла бы никогда не быть в браке, чем быть разведенной несколько раз.

Шарлиз Терон

Среди бойфрендов Шарлиз были Стюарт Таунсенд и Шон Пенн, причем с Пенном они были даже помолвлены, но она осталась одинокой и усыновила двоих детей.

Шарлиз Терон Фото: Getty Images

Говарду Стерну в интервью она пояснила, что никогда не хотела выходить замуж, потому что это не казалось ей важным. Не исключено, что причиной ее нежелания идти к алтарю стали отношения ее отца и матери.

Ее отец был хроническим алкоголиком и ее мать застрелила его в целях самообороны, когда Шарлиз было 15 лет.

Шерил Кроу

Певица Шерил Кроу трижды помолвлена. Среди ее бойфрендов был даже знаменитый велогонщик Лэнс Армстронг.

Шерил Кроу

Но Кроу так и не вышла замуж. У нее есть два приемных сына. А Говарду Стерну она сказала: "Зачем себя ограничивать?".

Кайли Миноуг

Австралийская суперзвезда встречалась со многими знаменитостями. И тяжело переживала самоубийство своего бойфренда Майкла Хатченса, солиста группы INXS. Но она так и не вышла замуж. Помолвку со своим последним бойфрендом, креативным директором британского издания журнала GQ Полом Соломоном она рассталась в начале 2023 года.

Кайли Миноуг Фото: Getty Images

"Это не то, что мне было нужно или хотелось. Мои родители никогда не воспитывали меня с идеей "большой свадьбы". Я никогда не ставила это целью", — говорила актриса.

Опра Уинфри

Опра Уинфри пережила изнасилование в 9 лет и смерть новорожденного ребенка в 14-ть. Немудрено, что она посвятила себя помощи другим, стала самой известной ведущей в мире и так и не собралась замуж.

Опра Уинфри Фото: Getty Images

Но она уже более 30 лет встречается с бизнесменом Стедманом Грэмом. И они даже помолвлены с 1992 года.

"Он и я согласны, что если бы мы завязали брачный узел, мы бы уже не были вместе", — шутит Опра.

Джейми Фокс

Звезда "Джанго" не был никогда женат, но является счастливым отцом двоих дочерей. Он говорил в интервью, что никогда не видел себя в браке, или семейным человеком.

Джейми Фокс Фото: Getty Images

Но оказался прав только наполовину. Семьей он все-таки обзавелся.

Голди Хоун и Курт Рассел

Самая знаменитая неженатая пара Голливуда вместе с 1983 года. Хоть они и не совсем подходят для этого списка, потому что были женаты до того как начали жить вместе.

Голди Хоун и Курт Рассел

"Для таких людей, как мы, свидетельство о браке не создаст ничего, чего в противном случае у нас не было бы", — говорили Рассел и Хоун в интервью.

Рики Джервейс

Британский комик и актер, звезда сериала "Офис" является атеистом, чайлдфри и борцом за права животных.

Рики Джервейс

В настоящее время живет в Хэмпстеде со своей возлюбленной Джейн Феллон. Они не собираются регистрировать отношения. И Рики говорит, что его все устраивает.

Аль Пачино

Аль Пачино – самый знаменитый холостяк Голливуда. У него было несколько романов, в том числе и с Дайан Китон, с которой они начали встречаться, снимаясь в "Крестном отце". У актера есть трое детей от актрисы Беверли Д’Анджело.

Аль Пачино и Нур Альфаллах Фото: Instagram prideofgypsies

И в этом году у 83-летнего Аль Пачино родился четвертый ребенок, от 29-летней Нур Альфаллах. По слухам, малыша назвали Роман Аль Пачино. Но к алтарю легендарный актер так и не собрался.

И на днях стало известно, что еще одна знаменитая неженатая пара: Энрике Иглесиас и Анна Курникова все-таки заключила брак. Пара встречалась с 2002 года и воспитывает троих детей. И еще совсем недавно Энрике говорил, что хоть и верит в брак, после стольких лет вместе, женаты они с Анной, или нет, значения не имеет.

Напомним, недавно одна из самых крепких пар знаменитостей: Дэвид и Виктория Бекхэм отпраздновали день рождения своей дочки Харпер. 12-летней девочке устроили шикарную вечеринку и шопинг по дорогим магазинам.