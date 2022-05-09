Анна Курникова показала всех детей Энрике Иглесиаса

Семья в полном составе поздравила артиста с 47-летием.

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Бывшая российская теннисистка, а ныне многодетная мать, родившая двух дочерей и сына известному испанскому певцу Энрике Иглесиасу, Анна Курникова показала всех своих подросших отпрысков на странице в Instagram.

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Обычно она неохотно делится снимками малышей, четырехлетних близнецов Николаса и Люси и годовалой Маши, однако в этот раз повод был более чем уважительным – день рождения главы семейства.

На снимке вся семья позирует вместе. Маша сидит на плечах у отца, а Люси целует его в губы. Сама Мария улыбается и выглядит очень радостной. Девочки наряжены в платья с пышными юбками и кофты, а Николас – в белой рубашке. Сам Энрике традиционно в бейсболке и штанах в силе милитари.

"С днем рождения самого замечательного папу! Мы любим тебя очень!", – подписала кадр Курникова.

[ + – ] Анна Курникова с детьми поздравили Энрике Илесиаса с днем рождения Фото: annakournikova/instagram

Анна и Энрике вместе уже 20 лет. Впервые они встретились в 2001 году на съемках клипа на песню испанца "Escape", где они сыграли влюбленную пару. До этой встречи теннисистка долгое время состояла в отношениях с профессиональным хоккеистом Павлом Буре.

Пара не афиширует семейную жизнь и практически никогда не пускает СМИ на порог своего роскошного особняка в Майами на берегу залива Бискейн, куда семья переехала в 2013 году. По данным риэлторов, такой дом оценивается в $26 млн.

СМИ до сих пор гадают, заключили ли они официальный брак, поскольку ранее сам Энрике категорически выступал против штампа в паспорте, однако Анна в своем профиле к фамилии Курникова добавила Иглесиас.