Анна Курнікова показала всіх дітей Енріке Іглесіаса

Сім'я в повному складі привітала актора із 47-річчям.

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Колишня російська тенісистка, а нині багатодітна мати, яка народила двох дочок та сина відомому іспанському співаку Енріке Іглесіасу, Анна Курникова показала всіх своїх нащадків на сторінці в Instagram.

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Зазвичай вона неохоче ділиться знімками малюків, чотирирічних близнюків Ніколаса та Люсі та однорічної Маші, проте цього разу привід поважним — день народження глави сімейства.

На знімку вся сім'я позує разом. Маша сидить на плечах у батька, а Люсі цілує його в губи. Сама Марія усміхається та має дуже радісний вигляд. Дівчата вбрані в сукні з пишними спідницями та кофти, а Ніколас — у білій сорочці. Сам Енріке традиційно в бейсболці та штанях у стилі мілітарі.

"З днем народження найпрекраснішого тата! Ми любимо тебе дуже!" – підписала кадр Курникова.

[ + – ] Анна Курникова з дітьми привітали Енріке Ілесіаса з днем народження Фото: annakournikova/instagram

Анна та Енріке разом уже 20 років. Вперше вони зустрілися 2001 року на зйомках кліпу на пісню іспанця "Escape", де вони зіграли закохану пару. До цієї зустрічі тенісистка тривалий час була у стосунках із професійним хокеїстом Павлом Буре.

Пара не афішує сімейне життя та практично ніколи не пускає ЗМІ на поріг свого розкішного особняка в Маямі на березі затоки Біскайн, куди родина переїхала у 2013 році. За даними рієлтор, такий будинок оцінюють у $26 млн.

ЗМІ досі гадають, чи уклали вони офіційний шлюб, оскільки раніше сам Енріке категорично виступав проти штампа в паспорті, проте Анна у своєму профілі до прізвища Курникова додала Іглесіас.