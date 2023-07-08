Харпер Бекхэм 12 лет: звездная семья устроила девочке вечеринку Prada (фото)

Дочь Виктории и Дэвида Бекхэм надела роскошное платье от бренда ее матери.

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Виктория и Дэвид Бекхэм стильно отпраздновали 12-летие своей дочери Харпер. Для самого младшего ребенка звездные родители организовали вечеринку Prada. Серией фотографий с особого дня своего ребенка Виктория поделилась в Instagram-аккаунте.

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День рождения единственной девочки в семье Бекхэмов прошел в кафе бренда Harrods. На первом снимке Харпер позирует вместе со своей матерью в нежно-фиолетовом вечернем платье, сшитом на заказ от собственного бренда Виктории VB, которое она сочетала с массивными кроссовками и блестящей мини-сумкой Prada Re-Edition 2005 года стоимостью 44,7 тысячи гривен. На празднике также были братья девочки — Ромео и Круз.

Дизайнерская сумочка Prada — подарок на день рождения Харпер, который она получила от знаменитых родителей всего за несколько дней до своего официального праздника.

Это произошло всего через несколько дней после того, как Виктория и ее муж Дэвид наслаждались роскошным ужином со своими детьми, чтобы отметить 24-ю годовщину свадьбы. Пара связала себя узами брака еще в 1999 году и во вторник отметила это событие ужином в Лондоне.

К ним присоединились их дети — 20-летний Ромео, 18-летний Круз и Харпер — в то время как их старший сын Бруклин отсутствовал, так как живет в США с женой Николой Пельтц.

Ранее Фокус писал, что Виктория и Дэвид Бекхэм посетили показ Jacquemus в Версале.