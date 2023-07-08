Гарпер Бекхем 12 років: зіркова сім'я влаштувала дівчинці вечірку Prada (фото)

Дочка Вікторії та Девіда Бекхем одягла розкішну сукню від бренду її матері.

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Вікторія та Девід Бекхем стильно відсвяткували 12-річчя своєї доньки Гарпер. Для наймолодшої дитини зіркові батьки організували вечірку Prada. Серією фотографій з особливого дня своєї дитини Вікторія поділилася в Instagram-акаунті.

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День народження єдиної дівчинки в сім'ї Бекхемів пройшов у кафе бренду Harrods. На першому знімку Гарпер позує разом зі своєю матір'ю в ніжно-фіолетовій вечірній сукні, пошитій на замовлення від власного бренду Вікторії VB, яку вона поєднувала з масивними кросівками і блискучою міні-сумкою Prada Re-Edition 2005 року вартістю 44,7 тисячі гривень. На святі також були брати дівчинки — Ромео і Круз.

Дизайнерська сумочка Prada — подарунок на день народження Гарпер, який вона отримала від знаменитих батьків лише за кілька днів до свого офіційного свята.

Це сталося всього через кілька днів після того, як Вікторія та її чоловік Девід насолоджувалися розкішною вечерею зі своїми дітьми, щоб відзначити 24-ту річницю весілля. Пара пов'язала себе узами шлюбу ще 1999 року і у вівторок відзначила цю подію вечерею в Лондоні.

До них приєдналися їхні діти — 20-річний Ромео, 18-річний Круз і Гарпер — тоді як їхній старший син Бруклін був відсутній, оскільки живе в США з дружиною Ніколою Пельтц.

Раніше Фокус писав, що Вікторія і Девід Бекхем відвідали показ Jacquemus у Версалі.